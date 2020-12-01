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Haber Giriş: 01.12.2020 - 17:41 | Son Güncelleme:

Sibel Tüzün eski eşine dava açtı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Sibel Tüzün eski eşine dava açtı
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ŞARKICI Sibel Tüzün, 4 yıl önce boşandığı prodüktör Ender Balcı’nın mahkeme kararına rağmen çocuğunun özel okul, servis ve kurs gibi masraflarını karşılamadığını öne sürerek İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Eski eşinden bu ödemeleri almak için sürekli icra takibi başlattığını söyleyen Sibel Tüzün, dilekçesinde şöyle dedi: “En son 64 bin 441 lira 74 kuruş icra takibi başlattım. Ancak Ender Balcı, icra takibine bir borcunun olmadığını belirterek itiraz etmiştir. İtirazının iptali ile yüzde 20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini istiyorum.”

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Sibel Tüzün Ankara Antlaşması ile Londra’ya yerleşti
Sibel Tüzün Ankara Antlaşması ile Londra’ya yerleşti



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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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