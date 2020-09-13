Sibel Turnagöl: Eski oyunculara haksızlık yapılıyor

SİBEL Turnagöl, 30 yaş üstü oyunculara haksızlık yapıldığını söyledi. Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk olan Turnagöl, sinema ve dizi sektöründe eski oyuncuların yer bulamamasından yakınarak, “Asıl oyunculuk 30’undan sonra başlıyor. Neden böyle haksızlık yapılıyor? Buna çok kızıyorum. Ne büyük bir hakaret. Hâlbuki ne kadar değerli oyuncularımız var. Niçin projelerde olmasınlar” dedi.

OĞLUM OYUNCU OLMASIN

Mevlana ve Şems-i Tebrizi’den sözleri sosyal medyada sıkça paylaşan Turnagöl, Mevlevilik ile ilgili “Dinimiz bir arkeoloji, ama tasavvuf da onun kazması. Yani o satırı kazıp oradaki cevhere ulaşabilmek. Biz de öyle bir yola çıktık” dedi. Oyuncu ayrıca oğlu Sadri Alışık’ın oyunculukla ilgilenmesini istemediğini, onu yapımcılığa yönlendirdiğini söyledi.







ANNEM ÖLÜNCE ÇOK ACI ÇEKTİM

2011 yılında annesini kaybeden Sibel Turnagöl, kendisini sudan çıkmış balık gibi hissettiğini söyledi. Turnagöl, rahatsızlığından dolayı annesinin kendisine “Bebekken ben sana bakıyordum şimdi sen bana bakıyorsun” dediğini anlattı. Annesi hastayken işleri düşünmediğini, sadece ona odaklandığını belirten ünlü oyuncu, annesini kaybettiğinde çok acı çektiğini de ifade etti.