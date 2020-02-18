Sibel Gökçe kimdir?

Oyuncu ve dansçı Sibel Gökçe, 1970 yılında dünyaya geldi. Kameralarla 15 yaşında tanışan Sibel Gökçe, oyunculuk mesleğine ilk adımlarını; Silaha Yeminliydim, Dökülen Yapraklar, Güneşten de Sıcak filmlerde rol alarak attı. 1988'de Sen Benimsin, Dört Köşe Dünya, Yabancı adlı filmlerde oynadı. Ertesi sene Hep Ezildim, Ayaz Geceler'de oynadı.



Dansçılık hayatına da bu sıralarda başladı. Çetin Cengiz Dance Group (1991), Hakan Peker Dance Group (1989-1990), Sema Tekin Dance Group (1990-1991), Solo Dance 1991-Today'de kendini gösterdi.