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Haber Giriş: 18.02.2020 - 09:21,Son Güncelleme:/

Sibel Gökçe kimdir?

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Sibel Gökçe kimdir?

Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren Sibel Gökçe, konuk olarak katıldığı programlar ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Oyunculuk kariyerinde birçok filme imza atan Sibel Gökçe,bir döneme damga vuran 'Üvey Baba' dizisiyle tanınmıştı. İşte 'Sibel Gökçe kimdir?' sorusunun detaylı yanıtı

Oyuncu ve dansçı Sibel Gökçe, 1970 yılında dünyaya geldi. Kameralarla 15 yaşında tanışan Sibel Gökçe, oyunculuk mesleğine ilk adımlarını; Silaha Yeminliydim, Dökülen Yapraklar, Güneşten de Sıcak filmlerde rol alarak attı. 1988'de Sen Benimsin, Dört Köşe Dünya, Yabancı adlı filmlerde oynadı. Ertesi sene Hep Ezildim, Ayaz Geceler'de oynadı.

Dansçılık hayatına da bu sıralarda başladı. Çetin Cengiz Dance Group (1991), Hakan Peker Dance Group (1989-1990), Sema Tekin Dance Group (1990-1991), Solo Dance 1991-Today'de kendini gösterdi.

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