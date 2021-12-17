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Sibel Gökçe ile İbrahim Tatlıses arasındaki davada karar verildi

#İbrahim Tatlıses#Sibel Gökçe#Tecavüz Davası
Sibel Gökçe ile İbrahim Tatlıses arasındaki davada karar verildi
Özge Eğrikar

İBRAHİM Tatlıses, eski oryantal Sibel Gökçe’ye açtığı tazminat davasını ikinci kez kazandı.

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Sibel Gökçe, 8 yıl önce katıldığı televizyon programında, “20 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım” açıklaması yapmıştı. İbrahim Tatlıses bu iddiaların ardından Gökçe’ye 60 bin liralık tazminat davası açtı.

Tatlıses açıklamaların onuru ve itibarına zarar verdiğini öne sürdü. Mahkeme, geçen yıl İbrahim Tatlıses’in açtığı davayı kısmen kabul ederek Sibel Gökçe ile televizyon kanalı ve program yapımcısının 12 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti. Her iki tarafın da itirazı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay’ın tazminat miktarı yönünden davayı bozması üzerine dava yeniden görülmeye başlandı.

TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde önceki gün görülen davanın karar duruşmasına sadece avukatlar katıldı. Mahkeme, yine İbrahim Tatlıses’i haklı buldu. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, davalılar Sibel Gökçe ile televizyon kanalı ve program yapımcısının 10 bin lira manevi tazminatı 8 yıllık faiziyle birlikte İbrahim Tatlıses’e ödemesine karar verdi.

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