Sibel Can’dan jet yanıt: Daha bitmedi

‘BENİ MAĞDUR ETTİ’

Davanın devam ettiğini belirten Can, “Bedelini ödediğim araca el konulmasıyla beni mağdur durumda bırakan, usulsüzlüğü ve yanlış iş yapma sisteminin cezasını bana ödetmeye çalışan Mehmet Çelik’e açtığım davaların sonuna kadar takipçisi olacağım” dedi. Can’ın avukatı Bülent Ernas da “İlk derece mahkemesi, Mehmet Çelik hakkında mahkumiyet hükmü kurmuştur. Sanığın itirazını değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kararda eksikliklerin bulunduğunu belirterek tekrar görülmesi için dosyayı ilk derece mahkemesine göndermiştir. Yargılama devam etmektedir” diye konuştu.

Mehmet Çelik’in eşi Sibel Turnagöl, dava için Sibel Can’a tepki göstermiş, “Yaptığı düşmanlık” demişti.