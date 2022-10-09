Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural sevgilisi Merve Kaya ile evlendi

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Hakan Ural ve Sibel Can’ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, evlendi. Çift, Bodrum’daki Villa Maçakızı’nda hayatlarını birleştirdi. Düğüne sanat, televizyon ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı.

ŞARKILAR ENGİNCAN VE MERVE İÇİN

Sibel Can, oğlunun düğününde sahne aldı. Sanatçı, nikâhın ardından sevilen şarkılarını oğlu, gelini ve davetliler için söyledi. Engincan Ural, geçen nisan ayında Merve Kaya’ya evlilik teklifi etmiş ve “evet” yanıtını almıştı.

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İKİ GECE SÜRECEK

Engincan Ural ve Merve Kaya'nın görkemli düğünü iki gece sürecek. Çifti bu özel günlerinde ailelerinin yanı sıra yakın dostları da yalnız bırakmadı.

Melisa Ural abisi Engincan Ural ve Merve Kaya'nın bu fotoğrafını nikahtan önce nazar boncuğu emojisiyle paylaştı...Sibel Can'ın Engincan, Melisa Ural ve Emir Aksüt adında üç çocuğu var