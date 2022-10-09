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Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural sevgilisi Merve Kaya ile evlendi

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#Engin Can Ural#Merve Kaya#Sibel Can
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 20:02

Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile nikâh masasına oturdu. Bodrum’da gerçekleşen düğünde sahneye Sibel Can çıktı. Can, şarkılarını oğlu ve gelini için söyledi.

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Hakan Ural ve Sibel Can’ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, evlendi. Çift, Bodrum’daki Villa Maçakızı’nda hayatlarını birleştirdi. Düğüne sanat, televizyon ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı.

Sibel Can ve Hakan Uralın oğulları Engincan Ural sevgilisi Merve Kaya ile evlendi

ŞARKILAR ENGİNCAN VE MERVE İÇİN

Sibel Can, oğlunun düğününde sahne aldı. Sanatçı, nikâhın ardından sevilen şarkılarını oğlu, gelini ve davetliler için söyledi. Engincan Ural, geçen nisan ayında Merve Kaya’ya evlilik teklifi etmiş ve “evet” yanıtını almıştı.

Sibel Can ve Hakan Uralın oğulları Engincan Ural sevgilisi Merve Kaya ile evlendi

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İKİ GECE SÜRECEK

Engincan Ural ve Merve Kaya'nın görkemli düğünü iki gece sürecek. Çifti bu özel günlerinde ailelerinin yanı sıra yakın dostları da yalnız bırakmadı.

Sibel Can ve Hakan Uralın oğulları Engincan Ural sevgilisi Merve Kaya ile evlendi

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Sibel Can ve Hakan Uralın oğulları Engincan Ural sevgilisi Merve Kaya ile evlendi

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Sibel Can ve Hakan Uralın oğulları Engincan Ural sevgilisi Merve Kaya ile evlendi


 

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#Engin Can Ural#Merve Kaya#Sibel Can

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