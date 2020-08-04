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Sibel Can, Miami'deki evini satıyor mu?
Sibel Can, Kurban Bayramı’nı çalışarak geçirdi. Antalya uçağına binmeden önce İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen ünlü sanatçı, maskesi ve Hermes çantasıyla dikkat çekti.
“Albüm 14 Ağustos’ta çıkıyor, onun müjdesini verelim herkese” diyen Sibel Can, koronavirüs salgını nedeniyle Miami’deki evini satma kararı aldığı haberlerine de açıklık getirdi. Can, “Öyle bir şey yok, evimi satmıyorum” diye konuştu.
Sibel Can, bayramın üçüncü günü Antalya Sueno Hotels Deluxe Belek’te sahneye çıktı.
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