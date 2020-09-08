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Haber Giriş: 08.09.2020 - 08:41 | Son Güncelleme:

Sibel Can konuşma yasağı getirdi

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Sibel Can konuşma yasağı getirdi
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SİBEL Can, hakkında hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulundukları gerekçesiyle Uçankuş TV’de yayınlanan ‘Hayatın İçinden’ programının sunucuları Erol Köse, İlker Koç ve Esra Aydoğdu’ya dava açtı.

Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, sanatçının kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle sunuculara konuşma yasağı getirdi. İki aylık tedbir kararı doğrultusunda Can’ı iletişim araçlarıyla rahatsız etmemeleri, kötü söz ve davranışlarda bulunmamalarına karar verildi. Karara aykırı davranmaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis cezası uygulanacak.

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