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Sibel Bilgiç takipçilerini uyardı: Sayfamı hack'leyip bahis oynattılar

#Sibel Bilgiç#İnstagram#Dolandırıcılık Uyarısı
Sibel Bilgiç takipçilerini uyardı: Sayfamı hackleyip bahis oynattılar

Sosyal medya hesabı hacklenen 90'lı yılların ünlü isimlerinden Sibel Bilgiç, takipçilerini dolancırıcılara karşı uyardı.

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Bilgiç başına gelenlerini Instagram sayfasında talipçileriyle paylaştı:

"Sevgili Takipçilerim, sayfam bir kaç hafta önce Hacker'lar tarafından ele geçirildi. Bahis oynatıp, bu bahisler üzerinden yanlış banka hesapları verip benim de bu bahislerden para kazandığıma dair post'lar yollandı. Ben hiç bir şekilde takipçilerimden para veya bahis isteğinde bulunmadığım gibi hiç bir zamanda bulunmayacağım. Lütfen sosyal medyada yapılan bu gibi asılsız bahis/kumar gibi post'lara rağbet etmeyin ve en yakınınız dahi olsa yollanan linklere basmayınız. Sevgilerimle"

Cem Yılmazdan takipçilerine dolandırıcılık uyarısı

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#Sibel Bilgiç#İnstagram#Dolandırıcılık Uyarısı