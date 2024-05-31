Shiloh 18 yaşına girdiği gün babasına acı bir darbe indirdi... En öfkeli kardeşleri bile bu kadarını yapmamıştı

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Dünyanın en güzel kadını ile en yakışıklı erkeğinin aşkını milyonlarca kişi uzaktan içini çekerek izlemişti yıllar önce.

Şimdi de aralarındaki bitip tükenmeyen yasal süreçleri tıpkı büyük bütçeli bir Hollywood filmi gibi seyrediyor.

Üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuğun velayetleri, birlikte satın aldıkları Fransa'daki şatoyla ilgili dava derken 60 yaşındaki Brad Pitt şimdi yeni bir yasal süreçle karşı karşıya.

Üstelik bu davayı açan da belki de hiç ummadığı bir kişi: Geçtiğimiz 27 Mayıs'ta 18 yaşına giren yani artık reşit olan ilk biyolojik çocuğu Shiloh!

Gelelim Angelina Jolie ile Brad Pitt'in dünyaya gelişi büyük olay olan ilk ortak çocuğunun yaptıklarına.

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SOYADINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN YASAL YOLA BAŞVURDU

Tam adıyla Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, resmen mahkemeye başvurdu ve soyadındaki Pitt kısmının çıkarılmasını istedi!

Talibe bundan böyle yasal olarak Shiloh Jolie olarak anılmak. Konuyla ilgili mahkeme dokümanlarını, internetteki TMZ adlı site ele geçirdi.

Son dönemde dans konusundaki yeteneğini gözler önüne seren videolarla konuşulan Shiloh'nun bu isteği, babası Brad Pitt'in çocuklarıyla bozulan ilişkilerini düzeltmek istediğinin duyulmasından hemen sonra geldi.

Aslına bakılırsa Shiloh'nun kız kardeşleri Zahara ve Vivienne de arka arkaya görev aldıkları bazı etkinliklerde Jolie Pitt olan soyadlarının ikinci kısmını kullanmamaya başlamıştı. Bu da onların babalarına olan bir tepkisiydi.

Ama ikisi de bu konuda resmi bir başvuruda bulunmadı. Bu tür bir davranışı sergileyen ilk kardeş Shiloh oldu. Hatta babalarıyla aralarının iyi olmadığını artık herkesin bildiği Maddox, Pax Thien ve Zahara da Shiloh kadar kararlı bir davranış sergilemedi.

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Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Etiyopyalı evlatlık kızı 19 yaşındaki Zahara Jolie Pitt, okuduğu okulda düzenlenen bir etkinlikte kendini "Merhaba, Ben Zahara Jolie" diyerek tanıtmış, babasının soyadını kullanmamıştı.

ALTI ÇOCUĞU BİRER BİRER ONDAN YÜZ ÇEVİRİYOR

Geçen yıl meydana gelen bu olayın ardından yakın zamanda da annesi Angelina Jolie'nin Broadway'de sahneye koyduğu The Outsiders adlı yapımda sahne arkasında çalışan 15 yaşındaki Vivienne Jolie Pitt de aynı davranışı sergiledi.

Oyunda görev alanlar listesine adını Vivienne Jolie olarak yazılmasını istedi.

Geçen yıl bir zamanların Brangelina'sının altı çocuğundan biri olan Vietnamlı Pax Thien'in sosyal medya paylaşımı da kelimenin tam anlamıyla ortalığı ayağa kaldırmıştı. 20 yaşındaki Pax Thien, Brad Pitt'den 'Dünya çapında bir pislik' olarak söz etmişti.

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Jolie'nin daha Brad Pitt ile evlenmeden önce ailesine kattığı ilk evlatlık çocuğu Kamboçyalı Maddox'un da babasıyla iyi geçinemediğini artık bütün dünya biliyor.

22 yaşındaki Maddox, daha boşanmanın ilk dönemlerinde bu mücadelede annesinin yanında yer aldığını belli etmişti.

Gözden Kaçmasın Çocukları birer birer ondan yüz çeviriyor: Benim babam dünya çapında bir pislik Haberi görüntüle

Her ne kadar Zahara ve Vivienne, herkesin karşısında açık açık babalarından gelen Pitt soyadını kullanmak istememişti. Fakat hiçbiri Shiloh gibi yasal yollara başvurmadı... En azından şimdilik.

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Henüz reşit olmayan Vivienne hariç, eski çiftin diğer çocukları 18 yaşını geçtiği halde Shiloh gibi Pitt soyadının çıkarılması için resmi yola başvurmamıştı.

Bu yüzden de Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğunun bu adımı şaşkınlık yarattı.

Annesi ile babası arasında bitmek bilmeyen boşanma savaşında şu ana kadar aldığı tavır bilinmeyen tek kardeş olarak Vivienn'in ikizi Knox Leon kaldı.

Shiloh'nun soyadından Pitt kısmının çıkarılması için mahkemeye başvurması ise birçok kişi için büyük bir sürpriz oldu.

Çünkü yıllardır Shiloh'nun annesine asilik yaptığı, hatta kimi zaman babasıyla yaşamak istediğini söylemesi magazin dünyasında konuşuluyordu.

Knox Leon'un ikizi Vivienne de babasının soyadını kullanmamayı tercih etti.





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ARTIK TARİHE KARIŞAN AŞKIN İLK MEYVESİ

Shiloh Nouvelle, 27 Mayıs 2006'da Namibya'da dünyaya gözlerini açtı. O dönemde aşklarıyla çok konuşulan Jolie ile Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olduğu için de daha annesinin karnındayken milyonlarca kişinin ilgi odağı oldu.

Doğduktan sonra Shiloh'nun anne ve babasıyla çekilen fotoğrafları 4.1 milyon dolara satıldı. Ayrıca bebekken annesi ve babasıyla bir mumya heykeli de yapıldı.

Shiloh'nun ilk pozu milyon dolarlara satıldı. Elde edilen gelir, hayır kurumlarına bağışlandı.

Shiloh'nun anne ve babasıyla birlikte bir mumya heykeli bile bulunuyor.





27 Mayıs'ta 18 yaşına giren Shiloh Jolie Pitt, dünyanın gözleri önünde büyüdü.





Bir zamanlar Brad Pitt'in anne ve babası da torunlarıyla ilgileniyordu.