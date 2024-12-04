Ünlü oyuncudan kendi gençliğine duygusal mesaj

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2024 yılında listede yer alan belki de en ünlü isim ise Hollywood’un yıldız oyuncusu Sharon Stone oldu.

BBC muhabir Chi Chi Izundu, Sharon Stone’la listeye girmesiyle ilgili olarak bir röportaj yaptı. Stone, oyunculuk kariyerinden ve dünyaca ünlü bir isim olduğundan beri yaşadıkları konusunda samimi cevaplar verdi.





BİR GECEDE GELEN ŞÖHRETİN ARDINDAN ZOR YILLAR YAŞAMIŞTI

1992 yapımlı erotik gerilim filmi Temel İçgüdü ile süper star statüsüne hızla yükselen Stone, filmde seks sembolü olarak gösteriliyor. Oyuncu, bu filmin sonucu olarak hep aynı tür rollere seçildiğini ve bunun kendisini ne kadar rahatsız ettiğini daha önceki birçok röportajı gibi yineledi.

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Oyunculuk kariyerinin dışında yıllardır birçok konuda gönüllü çalışan Sharon Stone HIV ve AIDS ile ilgili çalışmaları sayesinde 2013 Nobel Barış Zirvesi Ödülü’nü kazandı. Nobel Barış Ödülü sahipleri tarafından verilen bu ödül, kültür ve eğlence alanından toplumsal adalet ile barışa katkı sağlayan ünlüleri takdir etmeyi amaçlıyor.





O SORUYU DUYUNCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI… “İYİ OLACAKSIN MERAK ETME”

Röportajda siyaset, resim yapmak ve Hollywood ile ilgili uzun uzun konuşan Sharon Stone muhabir kendisine “Kendi gençliğinize ne söylemek istersiniz?” sorusuyla karşı karşıya gelince gözyaşlarına engel olmadı.

Elleriyle gözlerini kapatan ve cevap vermekte zorlanan 66 yaşındaki Stone kendi gençliğine “İyi olacaksın” mesajını vereceğini söyledi ve “Şu an bunu bilmiyorsun, ama iyi olacaksın," diye tekrar ederken “Elimde olsa bunu göz kapaklarımın içine dövme olarak yazdırırdım” dedi.

ÖLÜMLE SAVAŞTI, YILLARCA İŞ BİLE BULAMADI

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Sharon Stone, bu sözleri 23 yıl önce, şöhretinin zirvesindeyken beyin kanaması geçirerek ölümden döndüğü anları kastederek söylemişti.

“Ölümle savaştığım o günlerde bir gün iyi olacağımı bilmeyi istediğim o kadar çok an yaşadım ki” diyen Sharon Stone beyninde bir atardamarın patlaması sonucu beyin kanaması geçirmiş ve felç olmuştu.

Sharon Stone kendisine hayatta kalma ihtimalinin yüzde bir olduğunun söylendiğini ve yürümek ya da konuşmak gibi temel becerileri yeniden öğrenmesi gerektiğini söyledi.

ARTIK HEPSİ GEÇMİŞTE KALDI

Ölümden döndükten sonra yıllarca iş bulamayan ve maddi zorluk çekmeye başlayan ünlü oyuncu eski eşi Phil Bronstein ile evlat edindikleri oğulları Roan’ın velayeti için mahkemede çetin bir savaş da vermişti.

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Stone, röportajı yapan BBC muhabir o bu soruları sorana kadar tüm bunları aştığını tam olarak algılayamadığını söyledi ve “Üzerinden bu kadar zaman geçti ve şu an her şey yolunda… Geçti… Herkes kıyıya ulaştı,” dedi.





ÜZERİNE YAPIŞAN İMAJDAN YILLARCA KURTULAMADI

BBC’nin bu yılki 100 Kadın sezonunun teması direnç idi. İlham verici ve etkileyici kadınlar listemizde yer aldığını öğrenen Stone’un yüzü aydınlanıyor.

Onu şöhrete kavuşturan filmi yüzünden seks sembolü olarak anılmaktan rahatsız olsa da Sharon Stone bu ününü HIV ve Aids araştırmaları gibi insancıl amaçlar uğruna büyük miktarlarda para toplamak için kullandı.

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Ünlü oyuncu verdiği mücadeleyi de “Bu filmde uydurulan bu fikri —benim çok seksi olduğum fikrini— insanların cinsellikleriyle cezalandırıldıkları bir hastalıkla mücadele etmek için kullanmış olmaktan çok gurur duyuyorum, çünkü ben de kendi cinselliğim için cezalandırılıyordum” sözleriyle anlattı.

O ARTIK BİR RESSAM

Stone geçen sene de Birleşmiş Milletler Muhabirleri Birliği’nin Yılın Dünya Vatandaşı seçildi.

Temel İçgüdü’den sonra Martin Scorsese’nin 1995 yapımlı Casino filmindeki rolüyle büyük beğeni toplayan yıldız isim Altın Küre kazandı ve Oscar’a aday gösterildi.

Son birkaç yıldır ressamlığa merak salan Stone, dünyanın birçok yerinde sanat eserlerini sergiliyor ve satıyor. Resme olan ilgisi pandamı sırasında başlamış ve Los Angeles’taki evinin yanındaki stüdyosunda çalışmaya devam ediyor.

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O DA AŞKI İNTERNETTEN ARADI AMA…

Hollywood ikonu, süperstar Sharon Stone da aşkı arayan onlarca insan gibi flört uygulamaları kullandığını röportajda itiraf etti.

Hatta diğer kullanıcılar Sharon Stone’un bu uygulamalarda yer almasına inanamayıp profilini sahte sandıkları için bir süre bunları kullanması yasaklanmış. Ancak Stone “internet sitelerinde flörtün asıl amacına, iki kişi arasındaki kimyaya ulaşılamıyor” diyor.





“FİLM SEKTÖRÜNDE KADINLAR İÇİN OLUMLU DEĞİŞİMLER VAR”

Film sektörü de değişti. Geçmişte “kadınların erkeklerin fantezilerini oynadığını” söyleyen Stone bu erkeklerin bu filmleri aynı zamanda yazdığını, yönettiğini, yapımcılığını üstlendiğini, düzenlediğini ve dağıtıma sürdüğünü de ekliyor.

Oynadığı bazı karakterlerin hareketlerini ikna edici bulmadığını söylese de Sharon Stone sektörde kadın oyuncular ve kadın çalışanlar için olumlu değişiklikler görülmeye başlamasından memnun.





“BENİM İÇİN DİRENÇ…”

Sharon Stone bu yılki tema olan direnç kelimesinin kendisi için ne ifade ettiğini de “Vıdı vıdı edip söylenmeyi seçebiliriz, ya da neşeyi seçebiliriz— Bence sadece tekrar tekrar neşeyi seçmek gerekiyor. Anda kal. Diyelim düştün. Ayağa kalk. Diyelim biri seni yere düşürdü, şimdi de kalkmana yardım etmek istiyor. Bırak yardım etsin.” sözleriyle anlatıyor…