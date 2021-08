Sharon Stone'un 11 aylık yeğeni, ilk doğum gününü kutlayamadan öldü: Mucize bir türlü gerçekleşmedi

ŞU SIRALAR VENEDİK'TE

Şu sıralar önceden yaptığı anlaşmalar gereği Venedik'te bulunan ünlü oyuncu Sharon Stone, hayatının en büyük acılarından birini yaşıyor. 63 yaşındaki yıldız, geçen cuma günü, organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan 11 aylık yeğeni River'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.





ACI HABERİ O ŞARKI EŞLİĞİNDE DUYURDU

Sharon Stone, Instagram sayfasında, ilk doğum gününe sadece bir ay kala hayata veda eden River'ın bir videosunu " River William Stone- 8 Eylül 2020- 30 Ağustos 2021" notuyla birlikte paylaştı. Stone'un, paylaştığı videoda, ünlü müzisyen Eric Clapton'ın, küçük bir çocukken gökdelenden düşerek ölen oğlu için yazdığı Tears In Heaven (Cennette Gözyaşları) adlı şarkıyı tercih etmesi de dikkat çekti.





TAKİPÇİLERİ TAZİYE MESAJI YAĞDIRDI

Stone'un bu acı duyurusuna takipçilerinden çok sayıda taziye dileği geldi. Amerikalı oyuncu Sean Hayes, Stone'un paylaşımına "Burada gözyaşları içinde oturuyorum. Çok üzgünüm Sharon. Ne güzel bir çocuk. Sana ve ailene tüm sevgimi gönderiyorum" diye yazdı.



BÜYÜK ACIYI PAYLAŞTILAR

Bir başka ünlü oyuncu Andie MacDowell "Çok üzgünüm" diye yazdı. Bir süredir MS tedavisi görmesiyle gündemde olan Selma Blair de "Çok üzgünüm. Aman Tanrım" yazarak Stone'un acısını paylaştığını ifade etti.





'İNANILMAZ ACI VERİCİ'

Rol aldığı Thor adlı yapımla tanınan Jaimie Alexander da Stone'a taziye mesajı yazan ünlüler arasında yer aldı. Alexander "Kaybınız için çok üzgünüm Sharon. Bu inanılmaz acı verici" diye yazdı. Oscar ödüllü Hilary Swank, Kate Walsh, Billy Porter, Melanie Griffith de Sharon Stone'un acısını paylaşan meslektaşları arasında yer aldı. Stone'un diğer takipçileri de bu acı kayıp için duydukları üzüntüyü ifade eden yorumlar yaptı.





O MUCİZE BİR TÜRLÜ GERÇEKLEŞMEDİ

Sharon Stone, erkek kardeşinin oğlu River'ın organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda olduğunu yine sosyal medya sayfasından onun hastanede çekilen bir fotoğrafını paylaşarak duyurmuştu. Stone paylaşımda hem yeğeni hem de vaftiz oğlu olan River'ın iyileşmesi için bir mucizeye ihtiyaç duyduklarını ifade etmişti. River, Stone'un erkek kardeşi Patrick Stone'un Tasha Stone ile evliliğinden dünyaya gelmişti.





O ŞARKIYI DÖRT YAŞINDAYKEN ÖLEN OĞLUNA YAZMIŞTI

Sharon Stone'un yeğeni River'ın 11 aylıkken hayata veda ettiğini duyurduğu videoda yer alan Tears in Heaven (Cennette Gözyaşları) adlı şarkı da bir başka ünlünün en büyük acısının simgesi. Bütün zamanların en iyi gitaristlerinden biri olarak kabul edilen müzisyen Eric Clapton bu şarkıyı küçük yaşta kaybettiği oğlu için yazmıştı.



OĞLU CONOR, 53'ÜNCÜ KATTAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Clapton'ın, İtalyan yıldız Lore Del Santo ile yaptığı evlilikten Conor adında bir oğlu dünyaya geldi. Conor henüz 4 yaşındayken, New York'ta yaşadıkları 53'üncü kattaki gökdelen dairesinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. O dönemde ABD gazetelerinde yer alan habere göre, eve giden temizlikçi kadın, dairenin havalanması için pencereleri açtı. Conor o sırada evde olmadığı için de fazla dikkat etmedi ve açtığı pencereleri kapatmadan bırakıp gitti.





BÜYÜK ACISINI MÜZİĞE DÖKTÜ

Daha sonra eve gelen Conor ise başına geleceklerden habersiz o pencerelerden birine uzandı ve trajik bir kaza sonrası düşerek hayatını yitirdi. 1991 yılında meydana gelen bu trajik olayın ardından Eric Clapton da Will Jennings ile birlikte Tears In Heaven adlı şarkıyı yazdı.





CENNETTE GÖZYAŞLARI

Tears In Heaven, Clapton ile Jennings'in Rush adlı film için hazırladıkları müzikler arasında yer alıyor. Clapton, filme müzik yaptığı sırada Conor için de bir şarkı yazmak istedi ve ortaya Tears In Heaven çıktı.

