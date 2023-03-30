11 aylık yeğenini ve ağabeyini bir buçuk yıl arayla kaybetti: Ölümü tanıdığını sanıyordu ama bu darbe çok yıkıcı oldu

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BAŞLARINA GELENLER GENİŞ KİTLELERİ ETKİLİYOR

Belki de onların hayatına bakanlar, ünlülerin bazı olumsuzluklara karşı bir tür koruma altında olduklarına dair yanlış bir inanca kapılıyor. Bu yüzden de onların başına gelen üzücü olaylar çok geniş kitleleri etkiliyor.

İşte son bir buçuk yıldır bu ünlülerden biri ardı ardına gelen büyük acılarla sarsıldı. Önce, daha 11 aylık olan yeğenini kaybetti. Bu trajik olaydan önce sosyal medya hesabından çağrı yaparak herkesi, henüz bir bebek olan yeğeni için dua etmeye çağırdı. Ama olmadı... 11 aylık bir hayat, sona erdi.

O acıyı henüz hazmedemeyen aile bu yılın şubat ayında başka bir acıyla sarsıldı. Bu kez bebeğin babası ani bir şekilde hayata veda etti. Bütün bunlar da ünlü oyuncu için son derece sarsıcı oldu elbette. Şimdi ardı ardına gelen bu acılara nasıl direndiğini sözcüklere döktü söz konusu ünlü.

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ÖNCE BEBEK YEĞENİNİ SONRA DA AĞABEYİNİ KAYBETTİ: Ünlü oyuncuya göre ardı ardına gelen ölümler, çok yıkıcı oldu.

Bu ünlü oyuncu, sinema dünyasına damga vuran Sharon Stone'dan başkası değil. 65 yaşındaki Stone, 2021 yılının son çeyreğinde, henüz 11 aylık olan yeğeni River'ın organ yetmezliği nedeniyle ölümünün acısıyla sarsıldı. Bunun üzerinden kısa bir zaman geçmişti ki bu kez 57 yaşındaki erkek kardeşi, River'ın babası Patrick aniden öldü. Stone, bu acı kayıpların ardından neler hissettiğini İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte "Bu çok fazla... Darbe çok yıkıcı oldu" sözleriyle özetledi.

Katıldığı bir ödül töreninde bu trajik olaylar hakkında konuşan Sharon Stone, iki ölüm ardından yaşadığı yas sürecini anlattı. Yürek yakan kayıplarla yüzleşmek için hala mücadele ettiğini belirten Stone "Sadece her günü geldiği gibi yaşamaya çalışıyorum" diye konuştu. Bütün bu olup bitenleri anlamak için çaba harcadığını da sözlerine ekledi.





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ÖLÜME YABANCI DEĞİL AMA DARBE DAYANILMAZ BOYUTLARDA

Yeryüzünde yaşadığı yıllar, anne ve babasını kaybetmesi düşünüldüğünde Sharon Stone'un hayatın bir gerçeği olan "ölümle" kolay başa çıkabildiği düşünülebilir. Bunlara ek olarak uzun yıllardır AIDS konusunda da aktif olarak bilinçlendirme kampanyalarında görev alıyor Stone. Kendi deyimiyle "ölümle çalışıyor" yani bu gerçeğe yabancı değil.Ama söylediğine göre yine de küçücük yeğeninin ve erkek kardeşinin kayıplarının üzerinde yarattığı darbe "dayanılmaz boyutlarda."

BEBEK YEĞENİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Sharon Stone ve ailesinin son iki yılda yaşadığı trajediden, yeğeni River'ın yoğun bakımda ölümle mücadele ettiğini duyurmasıyla kamuoyu tarafından öğrenildi. Stone; sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda 11 aylık River'ın ölüm ile yaşam arasındaki incecik çizgide olduğunu söyledi. 2021 yılında yaptığı o paylaşımda Sharon Stone aynı zamanda vaftiz annesi de olduğu yeğeni River için takipçilerinden dua istiyordu. Stone paylaşımına "Bir mucizeye ihtiyaçları olduğunu" da eklemişti.

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Fakat birkaç gün sonra daha acı bir haberi paylaştı Stone. Beklenen mucize gerçekleşmedi ve minik River, 8 Eylül'deki ilk doğum gününe sayılı bir zaman kala çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata veda etti.

'KALBİM MİLYONLARCA PARÇAYA BÖLÜNÜYOR: Stone ailesinin gelini, Patrick'in karısı ve River'ın annesi Tasha Stone, üç çocuğundan en küçüğü olan River'ın ölümünden hemen sonra da Facebook hesabında duygusal bir paylaşım yaptı. Acılı anne "Tanrı'nın cennette River'a ihtiyacı vardı. Benim burada yeryüzünde olduğundan daha fazla diyemem" cümleleriyle başlayan paylaşımına şöyle devam etmişti: "Çünkü benim kalbim milyonlarca parçaya bölünüyor. Günlerim artık asla eskisi gibi olmayacak ve evrendeki en tatlı çocuk olmadan nasıl yaşayabileceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bu acıyla ezildim. River William Stone! Sen ölçülemeyecek kadar çok sevildin. Bugün senin hastane odandan çıkıp gitmek yaptığım en zor şeydi. Seni daima seveceğim benim tatlı oğlum."





AĞABEYİNİN ÖLÜMÜNÜ DE SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sharon Stone ve tüm ailesi daha bu acının üstesinden tam olarak gelememişken bu yılın şubat ayında ünlü oyuncu, aile trajedisinin yeni halkasını duyurdu. Bu kez de River'ın babası. yani Stone'un erkek kardeşi Patrick hayata veda etmişti. Stone sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda "Herkese merhaba. Bu mesaj erkek kardeşim Patrick'i dün kalp krizi nedeniyle kaybettiğimizi doğruluyor" ifadesini kullandı.

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Sonra da ailenin yaşadığı trajediyi ikiye katlayan o gerçeği açıkladı: "Evet, bu adam, geçen yıl 11 aylıkken kaybettiğimiz River'ın babasıydı." Kardeşinin, oğlu River'ın ölümünden sonra karısı Tasha, diğer oğlu Hunter ve kızı Caliee sayesinde hayata tutunmuş olduğunu belirtti.

Sharon Stone, takipçilerinden gelen destek mesajları için de teşekkür etti. Oyuncu, kendisi gibi ardı ardına acılar yaşayan başka takipçileri olduğunu da belirterek " Son birkaç yılda büyük kayıplar yaşadık" diye konuştu. Stone sosyal medya sayfasında kardeşi Patrick Joseph ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp huzur içinde yatması dileğini ekledi.