Ben canımı dişime takıp kanserle boğuşurken kocam bana ihanet etti... Yaşadığı aşkla beni küçük düşürdü

Haberin Devamı

Özetlemek gerekirse hastalığının hiçbir aşamasını kimseden saklamadı. Yaşadığı sıkıntıları da kendini iyi hissettiği dönemleri de kimi zaman katıldığı programlarda kimi zaman da sosyal medyadan, kendisini takip edenlerle paylaştı.

Ama sadece bu kadar da değil...

Hastalığının yanı sıra özel hayatında olup bitenleri de yani kocasıyla kurdukları iki kişilik dünyada yaşadıklarını da saklamadı.

Hatta kanserin beynine sıçradığı ve bıçak altına yatmak zorunda kaldığı dönemde kocası tarafından aldatıldığını açıkladı. Zaman yitirmeden de ondan boşandı zaten.

İşte bu ünlü şimdi kendi hazırladığı podcast yayınında kendisi hastalıkla boğuşurken kocasının birçok ilişki yaşadığını ileri sürüp "Beni küçük düşürdü" diye konuştu.

Haberin Devamı

ZOR HASTALIKLA SAVAŞIRKEN BİR DE ÜSTÜNE ALDATILDI

Bu sözünü ettiğimiz kişi gençlik yıllarında kamera karşısına geçtiği Beverly Hills, 90210 adlı diziyle bir anda yıldızını parlatan, ardından da birçok yapımda rol alan Shannen Doherty.

53 yaşındaki oyuncu, 2015 yılından bu yana kanser tedavisi görüyor. Önce meme kanserine yakalandığını açıklayan Doherty'nin hastalığı sonra da vücuduna yayıldı. Son olarak da beynine sıçradığı için bıçak altına yattı.

Doherty, bu süreçte sadece hastalığıyla mücadele etmedi. Bunun yanı sıra üçüncü evliliğini yaptığı Kurt Iswarienko'dan da boşandı.

Daha geçen yıl, "Ben beyin ameliyatı olmak için bıçak altına yattığımda beni aldattı" diyerek başına gelenleri de anlatmıştı zaten.

Shannen Doherty, kendisinin hazırlayıp sunduğu 'Let's Be Clear With Shannen Doherty' adlı podcast yayınında sözü yine eski kocası Iswarienko'ya getirdi.

KOCASININ ONA SAYGI DUYMAYIP KÜÇÜK DÜŞÜRDÜĞÜNÜ SAVUNDU

Ünlü oyuncu programında her ne kadar isim vermese de eski kocası Iswarienko'nun, asistanıyla birlikte olduğunu ileri sürdü.

Haberin Devamı

Ardından da eğer ilişki yürümüyorsa yine de partnerler arasında karşılıklı saygı olması gerektiğini savundu.

Doherty, "Anlamadığım ve asla anlayamadığım şey birisinin neden size bir insan olarak saygı borçlu olmadığını düşünmesi. Benim için zor olan ilişki içinde olduğum birinin bana saygı duymadığını anlamak olur" diye bu konudaki görüşlerini açıkladı.

Shannen Doherty, sözü yine kocasına getirerek "Madem bana saygı duymuyorsun neden benimle evlendin? Eğer sadık olamayacaksan neden ilişkiye girdin?" sorularını da sordu.

Ünlü oyuncu, kocasının evli oldukları sırada başkasıyla ilişkiye girerek kendisini küçük düşürdüğünü de savundu.

Programda Doherty, kocasının kendisini aldattığı dönemde hayatının tamamen farklı bir sürecinde olduğunu bu yüzden de onunla böyle konularda savaşmak istemediğini anlattı.

Haberin Devamı

'ARTIK BİR GRAM SAYGIM DA KALMADI'

"Dişimle tırnağımla kanserle savaşıyordum. O yüzden başka birisi için mücadele etmek istemedim" diye sürdürdü sözlerini.

Konuşması sırasında Doherty de eski eşine olan saygısını yitirdiğini saklamadı. "Artık başka insanların saygısını hak etmiyorsun. Bütün saygımı kaybettim. Sana olan sevgimin bir gramı bile kalmadı" diye ne kadar kırıldığını ifade etti.

Shannen Doherty geçen yılın aralık ayında o sırada evli olduğu Kurt Iswarienko'nun kendisini aldattığını açıklamıştı.

Meme kanserine yakalanan ardından hastalığının beynine ve kemiklerine yayıldığını açıklayan 53 yaşındaki Doherty, Let's Be Clear With Shannen Doherty (Shannen Doherty ile Açık Olalım) adlı podcast yayınında başına gelenleri anlattı o programda.

Haberin Devamı

Aslında 2023 yılında boşanan Doherty, bu kararı açıklamış fakat nedenini kendine saklamıştı önceleri. Geçen yıl aralık ayında yayınlanan programda da bu konuya açıklık getirdi ünlü oyuncu.

Boşanma kararını açıklarken "Şu dönemde boşanmak en son isteyeceğim şeydi. Ama öyle gerekti. Bana başka seçenek bırakılmadı" demişti oyunçu.

Sonra da neden hastalıkla boğuşurken aslında kendisine en büyük desteği göstermesi gereken kocasından boşandığını anlattı.

'14 YIL ONU BÜTÜN KALBİMLE SEVDİM... O BENİ HİÇ SEVMEMİŞTİ'

Doherty'nin söylediğine göre kendisi yoğun tedavi süreciyle boğuşurken kocası Kurt Iswarienko, onu aldattı. Üstelik de oyuncunun söylediğine göre kocasının bu gizli ilişkisi tam iki yıldır sürüyordu.

Haberin Devamı

Shannen Doherty, canını çok yakan bu ihaneti tam da beynindeki tümörün alınması için ameliyat masasına yatmadan hemen önce keşfetti.

"O sabah erken saatte ameliyata girdim. Ve sonrasında da evliliğimin aslında bitmiş olduğunu fark ettim. Kocam iki yıldır başkasıyla ilişki yaşıyordu" diye ifade etti o süreci.

"Kocam gitmek istedi ve ben ameliyat olurken onun yanımda olmasını isteyemezdim. Günün sonunda, 14 yıldır bütün kalbimle sevdiğim biri tarafından hiç sevilmediğini hissettim" diyerek yaşadığı büyük hayal kırıklığını anlattı Shannen Doherty.

OPERASYONDAN SONRA TOPARLANIP HEMEN BOŞANMA DAVASI AÇTI

Bir yandan büyük sağlık kriziyle boğuşurken bir yandan da boşanma konusunu düşünmenin çok zor bir durum olduğunu da sözlerine ekledi oyuncu.

Shannen Doherty, ocak ayında beynindeki tümörün alınması için bıçak altına yattı. Biraz toparlandıktan sonra da boşanma davası açtı.

Bu arada başka bir adım daha attı Doherty. Bu konuda kocasıyla konuşmaya çalıştı. Hatta bunu takıntı haline getirdiğini de sözlerine ekledi.

"Eğer biriyle 14 yıl birlikte oluyorsanız ve onu aldatıyorsanız bu kişi ne kadar incinse de gerçeği bilmeyi ham etmiyor mu?" diye konuştu. Bu arada söylediğine göre bu ilişkiyi yürütemediği için kendini de suçladı.

Doherty sözlerinin arasında "öteki kadınla konuştuğunu da" itiraf etti.

Ünlü oyuncu bugüne kadar üç kez evlenip boşandı. İlk evliliğini 1993'te Rick Solomon ile yaptı. Bu evlilik sadece bir yıl sürdü.

Ardından 2002 'de Ashley Hamilton ile yine bir yıl süren bir evlilik gerçekleştirdi. Kurt Iswarienko ile 2011 yılında hayatını birleştirmişti. Bu ihanetin ardından hemen ona şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı.

Bir dönemin ünlü dizisi Beverly Hills, 90210 ila hafızalara kazınan Shannen Doherty, bu üçüncü boşanmasında sorumluluğun bir kısmını da üstlendiğini saklamadı. Kansere yakalanmanın evliliğine darbe vurduğunu söyledi.