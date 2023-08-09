Ünlü şarkıcı ve Formula 1 şampiyonu aşk yaşıyor söylentisi alevlendi: Gizli tatilden sonra artık “arkadaştan öte” oldular!

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BÜYÜK AŞKI PİQUE’NİN İHANETİ BİTİRMİŞTİ

12 yıllık birlikteliklerinden Sasha ve Milan adında iki oğulları olan çift oldukça “gürültülü” şekilde ayrıldı. Ayrılığın sebebinin Gerard Pique’nin, Shakira’yı şirketinde çalışan 23 yaşındaki Clara Chia Marti adındaki güzelle aldatması olduğu ortaya çıktı.

Shakira ve Gerard Pique'nin mutluluğu artık fotoğraflarda kaldı; büyük aşkları ihanet yüzünden sona erdi

Bu ihanet sürekli gündemde kaldı ve Shakira’nın yaşadığı ayrılık acısını ve deyim yerindeyse “sırtından hançerlenmesini” anlattığı intikam şarkısı listelerde fırtına gibi esti. Ünlü futbolcu Pique, söylenenlere hep kulağını tıkadı ve sevgilisiyle yeni bir hayata başladı. Çiftin nişanlanacağı, yakında evlenmeyi düşündüğü iddia edildi. Hatta son haberlere göre Pique, sevgilisini Shakira’yla birlikte yaşadığı Barcelona’daki evine yerleştirmişti.

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AYRILIĞIN ARDINDAN ABD’YE TAŞINIP KENDİNE YENİ BİR HAYAT KURDU

Shakira da bir süre intikam şarkıcı ve ihanet acısıyla ilgili söyledikleriyle gündemde kaldıktan sonra kendine yeni bir hayat kurdu. İki oğlunu da yanına alan ünlü şarkıcı ABD’ye, Miami’de satın aldığı yeni eve yerleşti. Her şeyi ardında bırakmak ve artık hayatının Gerard Pique dönemini geride bırakmak isteyen yıldız isim bu kez de sık sık ünlü isimlerle anılmaya başladı.

İhanet acısını tattıktan sonra ABD'ye yerleşen Shakira kendine oğullarıyla birlikte yeni bir hayat kurdu

İHANETİ UNUTUP GÖNLÜNÜ YENİ AŞKLARA MI AÇTI?

Adı sürekli bir başka ünlüyle anılan Shakira son olarak temmuz ayının son günlerinde oğullarıyla birlikte Porto Riko’da tatil yaparken yıldız şarkıcı Rauw Alejandro’yla görüntülendi. 30 yaşındaki ünlü şarkıcı geçen sene Shakira’yla birlikte çok konuşulan bir şarkıya imza atmış ve yine şarkının Gerard Pique’ye göndermelerle dolu klibinde onunla rol almıştı. Ünlü şarkıcının adı önce birlikte görüntülendiği Tom Cruise'la anıldı ancak bu söylenti çabuk unutuldu

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TOM CRUISE SÖYLENTİSİ ÇABUK SONA ERMİŞTİ

Shakira, Gerard Pique’den ayrılıp Miami’ye yerleştikten sonra adı ilk olarak efsane aktör Tom Cruise ile anıldı. Miami Gran Prix yarışlarında Cruise ile yan yana fotoğrafları çekilen Shakira aşk iddialarını reddetti. Hatta Tom Cruise’un bu “aşk” konusunda aslında “hevesli” olduğu ancak Shakia’nın onu reddettiği ortaya atıldı. Magazin basınına yansıyanlara göre yıldız oyuncunun bu yüzden gururu da kırılmıştı. Shakira ve Lewis Hamilton'ın adı aylardır yan yana anılıyor... Sürekli birlikte görüntülenen ikili hep arkadaş olduklarını iddia etmişlerdi

SHAKIRA’NIN ADI EN ÇOK LEWIS HAMILTON’LA ANILDI

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Tüm söylentiler bir yana, Shakira’nın adının en çok birlikte anıldığı ünlü şampiyon Formula 1 pilotu Lewis Hamilton olmuştu. Onun yarışlarını izlemeye giden ve yıldız Formula pilotuyla baş başa yemek yediği de ortaya çıkan Shakira’nın Lewis Hamilton’la gizli bir aşk yaşadığı yazıldı. Shakira ve Hamilton İngiltere Grand Prix'sinden sonra bir gece kulübünde de birlikte görüldüler. Ancak bu aşk söylentileri hep yalanlandı. Shakira "yakın" arkadaşı Lewis Hamilton için ta İngiltere'ye giderek katıldığı Formula 1 yarışında ünlü pilota desteğini göstermişti

İDDİALARI HEP YALANLADILAR: BİZ UZUN ZAMANDIR ARKADAŞIZ

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46 yaşındaki ünlü şarkıcı ve 38 yaşındaki şampiyon sürücünün uzun zamandır tanıştığı ve birbirleriyle aslında yakın arkadaş oldukları dillendiriliyordu. İkiliye yakın kaynaklar geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla birlikte bir yatta görüntülenen Shakira ve Hamilton için “Shakira ile Hamilton arasında her zaman güzel bir dostluk oldu” diyordu. Öte yandan ortaya yeni atılan bir iddia aylardır devam eden aşk söylentilerini doğrular nitelikte.

Ünlü şarkıcı ve şampiyon sürücü Miami'de de sık sık birlikte görüntüleniyor (Fotoğrafta Lewis Hamilton sırtı objektife dönük şekilde görülüyor)

SIR GİBİ TATİLDEN SONRA ARTIK “ARKADAŞTAN ÖTE” OLDULAR!

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Manşetlere taşınan son söylentilere göre sık sık bir araya geldikleri anlaşılan Shakira ve Lewis Hamilton Ibiza’ya gitmiş, burada gizli bir tatil yapmıştı. İşte bu tatilin ardından aralarındaki şeyin artık “arkadaşlıktan öte” bir ilişkiye dönüştüğü iddiası ortaya atıldı. Sürekli farklı etkinliklerde birlikte görüldükleri için aşk yaşadıkları düşünülen ancak arkadaş olduklarını iddia eden ikili söz konusu “yakınlaşmayı” belli ki gözlerden uzak şekilde deneyimlemek istemişti. Shakira ve Hamilton gözlerden uzak kalabilmek için belli ki sık sık denize açılıyor

VİLLADA 3 KEZ GİZLİCE BULUŞTULAR İDDİASI

Muhtemelen yukarıda bahsi geçen yatla Ibiza’ya giden Shakira ve Hamilton’ın Ibiza’daki bir villada yardımcı personel oradan ayrıldıktan sonra 3 kez gizlice buluştuğu ortaya çıktı. Bu iddiayı ortaya atan İspanyol TV kanalı Telecinco'ya konuşan “gizli” bir kaynaktı. Haber Daily Mail’de de yayınlandıktan sonra aşk iddiaları yeniden gündeme gelmiş oldu. Gizli kaynak yaptığı açıklamada “Villadaki çalışanlar ayrıldıktan sonra ünlü şarkıcı özel eskortuyla yalnız kaldı ve Hamilton'dan da hemen villaya koştu”. Shakira ve Lewis Hamilton'ın Ibiza'da bir villada buluştukları ve başbaşa kaldıkları iddia edildi: Bu iddiların ardından ikilinin artık "arkadaştan öte" oldukları dillendirildi

IBİZA’DA ROMANTİK AKŞAM YEMEĞİ

İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Hamilton'ın özel şoförü, şampiyon sürücünün arabada Shakira’yla yaptığı özel konuşmalara da kulak misafiri olmuştu. Lewis Hamilton bu konuşmalarından birinde Shakira’yla ilgili bir şey söylemişti. Ünlü yarışçıya göre kendisi Silverstone'daki yarışı üçüncü sırada bitirdikten sonra Ibiza adasında, dostlarıyla tatil yaparken, Shakira villasından sadece iki kez ayrılmıştı. Biri bir müzisyen arkadaşıyla buluşmak için biri de Lewis Hamilton’la romantik bir akşam yemeği yemek için… Shakira Lewis Hamilton uğruna İngiltere'ye kadar gitmiş, onunla baş başa gece klubüne gitmiş ve sabaha kadar eğlenmişti

ONUN İÇİN İNGİLTERE’YE KADAR GİTMİŞTİ

İngiltere Grand Prix'sinin ardından Shakira'nın Lewis Hamilton ile sabah saatlerine kadar eğlendiği ortaya çıkmış, bu da çiftin arasındaki aşkla ilgili söylentileri alevlendirmişti. Shakira, Silverstone'a Formula 1 yarışına giderek Lewis'i destekledikten sonra onunla buluşmak üzere Londra'daki Tape gece kulübüne gittiği açığa çıkmıştı. Son haberlere göre aralarındaki ilişki bir zamanlar dostluk olsa bile Shakira ve Hamilton artık “arkadaşlıktan öte” bir ilişkiye geçiş yaptı. Ancak bu iddialarla ilgili olarak iki taraf da henüz bir açıklama yapmış değil.