Ünlü şarkıcı ve Formula 1 şampiyonu aşk yaşıyor söylentisi alevlendi: Gizli tatilden sonra artık “arkadaştan öte” oldular!

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BÜYÜK AŞKI PİQUE’NİN İHANETİ BİTİRMİŞTİ
12 yıllık birlikteliklerinden Sasha ve Milan adında iki oğulları olan çift oldukça “gürültülü” şekilde ayrıldı. Ayrılığın sebebinin Gerard Pique’nin, Shakira’yı şirketinde çalışan 23 yaşındaki Clara Chia Marti adındaki güzelle aldatması olduğu ortaya çıktı.
Bu ihanet sürekli gündemde kaldı ve Shakira’nın yaşadığı ayrılık acısını ve deyim yerindeyse “sırtından hançerlenmesini” anlattığı intikam şarkısı listelerde fırtına gibi esti. Ünlü futbolcu Pique, söylenenlere hep kulağını tıkadı ve sevgilisiyle yeni bir hayata başladı. Çiftin nişanlanacağı, yakında evlenmeyi düşündüğü iddia edildi. Hatta son haberlere göre Pique, sevgilisini Shakira’yla birlikte yaşadığı Barcelona’daki evine yerleştirmişti.
AYRILIĞIN ARDINDAN ABD’YE TAŞINIP KENDİNE YENİ BİR HAYAT KURDU
Shakira da bir süre intikam şarkıcı ve ihanet acısıyla ilgili söyledikleriyle gündemde kaldıktan sonra kendine yeni bir hayat kurdu. İki oğlunu da yanına alan ünlü şarkıcı ABD’ye, Miami’de satın aldığı yeni eve yerleşti. Her şeyi ardında bırakmak ve artık hayatının Gerard Pique dönemini geride bırakmak isteyen yıldız isim bu kez de sık sık ünlü isimlerle anılmaya başladı.
İHANETİ UNUTUP GÖNLÜNÜ YENİ AŞKLARA MI AÇTI?
Adı sürekli bir başka ünlüyle anılan Shakira son olarak temmuz ayının son günlerinde oğullarıyla birlikte Porto Riko’da tatil yaparken yıldız şarkıcı Rauw Alejandro’yla görüntülendi. 30 yaşındaki ünlü şarkıcı geçen sene Shakira’yla birlikte çok konuşulan bir şarkıya imza atmış ve yine şarkının Gerard Pique’ye göndermelerle dolu klibinde onunla rol almıştı.
TOM CRUISE SÖYLENTİSİ ÇABUK SONA ERMİŞTİ
Shakira, Gerard Pique’den ayrılıp Miami’ye yerleştikten sonra adı ilk olarak efsane aktör Tom Cruise ile anıldı. Miami Gran Prix yarışlarında Cruise ile yan yana fotoğrafları çekilen Shakira aşk iddialarını reddetti. Hatta Tom Cruise’un bu “aşk” konusunda aslında “hevesli” olduğu ancak Shakia’nın onu reddettiği ortaya atıldı. Magazin basınına yansıyanlara göre yıldız oyuncunun bu yüzden gururu da kırılmıştı.
SHAKIRA’NIN ADI EN ÇOK LEWIS HAMILTON’LA ANILDI
Tüm söylentiler bir yana, Shakira’nın adının en çok birlikte anıldığı ünlü şampiyon Formula 1 pilotu Lewis Hamilton olmuştu. Onun yarışlarını izlemeye giden ve yıldız Formula pilotuyla baş başa yemek yediği de ortaya çıkan Shakira’nın Lewis Hamilton’la gizli bir aşk yaşadığı yazıldı. Shakira ve Hamilton İngiltere Grand Prix'sinden sonra bir gece kulübünde de birlikte görüldüler. Ancak bu aşk söylentileri hep yalanlandı.
İDDİALARI HEP YALANLADILAR: BİZ UZUN ZAMANDIR ARKADAŞIZ
46 yaşındaki ünlü şarkıcı ve 38 yaşındaki şampiyon sürücünün uzun zamandır tanıştığı ve birbirleriyle aslında yakın arkadaş oldukları dillendiriliyordu. İkiliye yakın kaynaklar geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla birlikte bir yatta görüntülenen Shakira ve Hamilton için “Shakira ile Hamilton arasında her zaman güzel bir dostluk oldu” diyordu. Öte yandan ortaya yeni atılan bir iddia aylardır devam eden aşk söylentilerini doğrular nitelikte.
SIR GİBİ TATİLDEN SONRA ARTIK “ARKADAŞTAN ÖTE” OLDULAR!
Manşetlere taşınan son söylentilere göre sık sık bir araya geldikleri anlaşılan Shakira ve Lewis Hamilton Ibiza’ya gitmiş, burada gizli bir tatil yapmıştı. İşte bu tatilin ardından aralarındaki şeyin artık “arkadaşlıktan öte” bir ilişkiye dönüştüğü iddiası ortaya atıldı. Sürekli farklı etkinliklerde birlikte görüldükleri için aşk yaşadıkları düşünülen ancak arkadaş olduklarını iddia eden ikili söz konusu “yakınlaşmayı” belli ki gözlerden uzak şekilde deneyimlemek istemişti.
VİLLADA 3 KEZ GİZLİCE BULUŞTULAR İDDİASI
Muhtemelen yukarıda bahsi geçen yatla Ibiza’ya giden Shakira ve Hamilton’ın Ibiza’daki bir villada yardımcı personel oradan ayrıldıktan sonra 3 kez gizlice buluştuğu ortaya çıktı. Bu iddiayı ortaya atan İspanyol TV kanalı Telecinco'ya konuşan “gizli” bir kaynaktı. Haber Daily Mail’de de yayınlandıktan sonra aşk iddiaları yeniden gündeme gelmiş oldu. Gizli kaynak yaptığı açıklamada “Villadaki çalışanlar ayrıldıktan sonra ünlü şarkıcı özel eskortuyla yalnız kaldı ve Hamilton'dan da hemen villaya koştu”.
IBİZA’DA ROMANTİK AKŞAM YEMEĞİ
İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Hamilton'ın özel şoförü, şampiyon sürücünün arabada Shakira’yla yaptığı özel konuşmalara da kulak misafiri olmuştu. Lewis Hamilton bu konuşmalarından birinde Shakira’yla ilgili bir şey söylemişti. Ünlü yarışçıya göre kendisi Silverstone'daki yarışı üçüncü sırada bitirdikten sonra Ibiza adasında, dostlarıyla tatil yaparken, Shakira villasından sadece iki kez ayrılmıştı. Biri bir müzisyen arkadaşıyla buluşmak için biri de Lewis Hamilton’la romantik bir akşam yemeği yemek için…
ONUN İÇİN İNGİLTERE’YE KADAR GİTMİŞTİ
İngiltere Grand Prix'sinin ardından Shakira'nın Lewis Hamilton ile sabah saatlerine kadar eğlendiği ortaya çıkmış, bu da çiftin arasındaki aşkla ilgili söylentileri alevlendirmişti. Shakira, Silverstone'a Formula 1 yarışına giderek Lewis'i destekledikten sonra onunla buluşmak üzere Londra'daki Tape gece kulübüne gittiği açığa çıkmıştı. Son haberlere göre aralarındaki ilişki bir zamanlar dostluk olsa bile Shakira ve Hamilton artık “arkadaşlıktan öte” bir ilişkiye geçiş yaptı. Ancak bu iddialarla ilgili olarak iki taraf da henüz bir açıklama yapmış değil.