Aldatıldı, terk edildi, ilk kez konuştu: Bu ayrılık zor... Çok zor

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SEVGİLİSİNİ ALDATTI

Shakira ile 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique'nin ayrılığı hem spor hem de magazin dünyasının gündemine bomba gibi düştü. İlişkileri süresince dünyaya gelen iki çocukları bile ünlü çiftin birlikte kalmasına yetmedi. Ayrılıkla ilgili en önemli ayrıntı ise aralarına giren "öteki" kadındı. Yani Piquet'nin, Shlakira'yı aldatması.

BİTEN İLİŞKİSİ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Bugüne kadar ayrılık hakkında konuşmayan 45 yaşındaki Shakira ilk kez biten ilişkisi hakkında sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı Elle dergisinin ekim sayısı için 35 yaşındaki sevgilisiyle ayrılığını anlattı. Fakat Pique'nin, kendisini genç bir kadın ile aldatması hakkında yorum yapmamayı tercih etti.

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'GERÇEKTEN ÇOK ZOR'

Shakira bu durumu ilk kez bir röportajda anlattığını ve konuşmanın gerçekten zor olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı bu ayrılığın "zor" olduğunu neredeyse her cümlesinde tekrarladı. Önceleri sessiz kalıp bütün olup biteni sindirmeye çalıştığını belirten Shakira "Bu konu hakkında konuşmak zor. Özellikle de hala bununla mücadele ederken . Çünkü ben halkın gözü önünde bir insanım ve bu normal bir ayrılık değil. Bu sadece benim için değil, aynı zamanda çocuklarım için de zor. İnanılmayacak kadar zor" diye konuştu.

'SPOT IŞIKLARI BENİM ÜZERİMDE'

Shakira, özel hayatının üzerine sürekli "spot ışıklarının tutulmasının zaten zor olduğunu ama böyle durumlarda hem kendisi hem de ailesi için işlerin daha da zorlaştığını ekledi sözlerine.





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'ÇOCUKLARIMI KORUMAYA ÇALIŞIYORUM'

Yaşadığı süreçte kendisi için en öneli şeyin çocukları olduğunu vurgulayan Shakira, bu durumu çocuklarından saklamaya çalıştığını belirtti. "Onları korumaya çalışıyorum çünkü benim hayattaki bir numaralı görevim bu" dedi. Shakira her ne kadar kendisi çocuklarını olumsuz söylemlerden korumaya çalışsa da bazen arkadaşlarından bazen de internette olup bitenlerle ilgili hoş olmayan şeyler duyabileceğini de anlattı. Çocuklarının bütün bunlardan etkileneceğinin de altını çizdi.

ORTAK BİR AÇIKLAMA YAPTILAR

Shakira ile Gerard Pique 12 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini geçen haziran ayında yayınladıkları ortak bir bildiriyle duyurmuştu. Çift, çocuklarının mutluluğu için özel hayatlarına saygı istemişti.

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Shakira ile Gerard Peque'nin aşklarına kısaca bakmak gerekirse... Çift, 2010 Dünya Kupası hazırlıkları sırasında Güney Afrika'da tanıştı. 45 yaşındaki Kolombiyalı Shakira Mebarak ile tam adı Gerard Piqué Bernabéu olan 35 yaşındaki futbolcu, aralarındaki yaş farkına rağmen 12 yıl mutlu bir birliktelik sürdürdü.

'BÖYLE MUTLUYUZ' DEMİŞLERDİ

Shakira ile Peque hiç evlenmeseler de uzun yıllar boyu, ünlüler dünyasının ve mutlu ve uyumlu çiftlerinden biri olarak kabul edildi. Pique bir röportajında evlenmek istemeyen tarafın Shakira olduğu belirterek hallerinden mutlu olduklarını söylemişti. Shakira ise evlilik yerine sevgilisini "yasak bir meyve gibi dikkatle tutmayı tercih ettiğini" belirtmişti bir röportajında. Her ikisi de iki çocuklarıyla mutlu ve uyumlu bir hayat sürdüklerini ve bu durumda evlenmelerine gerek olmadığını belirtmişti.

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ŞAŞIRTAN İDDİA: Eski çift geçen hafta da Gerard Pique'nin, Shakira'nın 12 adet Grammy ödülünü çocuklarının velayet pazarlığı için elinde rehin tuttuğu iddiasıyla gündeme gelmişti.





ÖDÜLLERİNİ 'REHİN TUTUYOR' İDDİASI

Yollarını ayıran eski eşler genellikle çocuklarının velayeti konusundaki tartışmalarla konuşulur. Bu durum Shakira ile Gerard Pique için de değişmedi. Ama bu kez Pique örneğine çok rastlanmayan bir adım attı. İleri sürülenlere göre Pique, Shakira'nın mesleki kariyeri boyunca kazandığı 12 tane Grammy'yi elinde "rehin" tutuyor. Ünlü şarkıcı bu ödüllerin kendisine geri vermesini istediği halde bunu duymazdan geliyor.

PIQUE'NİN OFİSİNDE

Bu iddiayı ilk olarak atan da İspanyol gazetesi La Razon. Gazetenin ileri sürdüğüne göre Shakira'nın kazandığı toplam 21 tane Grammy ve Latin Grammy heykelinin 12 tanesi Gerard Pique'nin kurucusu olduğu Kosmos adlı yapım şirketinde bulunuyor. La Razon'un haberine göre Pique, bu heykelleri Shakira'ya geri vermiyor, çünkü uygulamak istediği bir planı var. Pique, eski sevgilisi Shakira'nın Grammy ödüllerini, kısa süre sonra başlayacak olan velayet savaşında bir silah olarak kullanmayı planlıyor.

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VELAYET SAVAŞI BAŞLAYACAK

Shakira'ya yakın bir kaynak bir süre önce US Weekly'ye yaptığı açıklamada "Shakira, çocukları için en iyisini istiyor. Onları olumsuzluklardan uzak tutmak için uğraşıyor" dedi. Fakat bu kaynağa göre, eski aşıklar Shakira ile Gerard Pique arasında yaşanacak olan velayet mücadelesi bir tür savaşa dönüşecek. Shakira ile Gerard Pique'nin 9 yaşında Milan ve 7 yaşında Sasha adında iki tane oğlu bulunuyor.