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Shailene Woodley ile Aaron Rodgers gündemden düÅŸmüyor: OnlarÄ±n farklÄ± bir iliÅŸkisi var ve hala birlikteler

#Shailene Woodley#Aaron Rodgers#Miles Teller
Shailene Woodley ile Aaron Rodgers gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor: OnlarÄ±n farklÄ± bir iliÅŸkisi var ve hala birlikteler

Rol aldÄ±ÄŸÄ± diziyle üne kavuÅŸan genç yÄ±ldÄ±zÄ±n aÅŸk hayatÄ±, meraklÄ± hayranlarÄ±nÄ±n ilgi odaÄŸÄ±na takÄ±ldÄ± kaldÄ±. Bunun nedeni ise çok fazla birlikte görüntülenmemeleri bir yana sosyal medya sayfalarÄ±nda da birbirlerinden hiç söz etmemeleri. Ama bir yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ± bu konuda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla ayrÄ±lÄ±k iddialarÄ±na son noktayÄ± koydu: "OnlarÄ±n farklÄ±, geleneksel olmayan bir iliÅŸkileri var:"   

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SEVGÄ°LÄ°SÄ° SPORCU
Rol aldÄ±ÄŸÄ± Big Little Liars adlÄ± diziyle adÄ±nÄ± duyuran 30 yaÅŸÄ±ndaki Shailene Woodley ile Amerikan futbolu oyuncusu niÅŸanlÄ±sÄ±ÂAaron Rodgers, gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸti.

Shailene Woodley ile Aaron Rodgers gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor: OnlarÄ±n farklÄ± bir iliÅŸkisi var ve hala birlikteler

PAYLAÅžIM YAPMADIÄžI Ä°Ã‡Ä°N
Bunun nedeni de haklarÄ±nda ortaya atÄ±lan sÃ¶ylentiler. Aaron Rodgers, 2 AralÄ±k'ta doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±. Woodley, birÃ§ok Ã¼nlÃ¼nÃ¼n aksine, sosyal medyada bu kutlama ile ilgili herhangi bir mesaj paylaÅŸmayÄ±nca Ã§iftin iliÅŸkisinin sona erdiÄŸi iddialarÄ± ortaya atÄ±ldÄ±.

Shailene Woodley ile Aaron Rodgers gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor: OnlarÄ±n farklÄ± bir iliÅŸkisi var ve hala birlikteler

AYRILIK Ä°DDÄ°ALARI ORTAYA ATILDI
ArdÄ±ndan Rodgers, tek baÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir gezintide gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Bu durum da Shailane Woodley ile Aaron Rodgers'Ä±n iliÅŸkisinin bittiÄŸi ÅŸeklinde yorumlandÄ±.

Shailene Woodley ile Aaron Rodgers gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor: OnlarÄ±n farklÄ± bir iliÅŸkisi var ve hala birlikteler

'GELENEKSEL BÄ°R Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° YOK'
Fakat, People dergisine konuÅŸan Ã§ifte yakÄ±n bir kaynak durumun Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu kaynak, Ã§iftin hala birlikte olduÄŸunu belirterek "Shailane ve Aaron birlikteler. Bunu sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla doÄŸrulamamalarÄ± da tuhaf deÄŸil" diye konuÅŸtu. Woodley ve Rodgers'a yakÄ±n kaynak, genÃ§ Ã§iftin geleneksel bir iliÅŸkisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ± gÃ¶zlerden uÃ§ak yaÅŸamayÄ± seÃ§tiklerini savundu.

Shailene Woodley ile Aaron Rodgers gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor: OnlarÄ±n farklÄ± bir iliÅŸkisi var ve hala birlikteler

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KARANTÄ°NA KURALLARINA UYMADIÄžI Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ
GeÃ§en yÄ±ldan bu yana flÃ¶rt eden ve bir sÃ¼re Ã¶nce niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Ã§ift, geÃ§en ay da tuhaf mesajlar iÃ§eren bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. KoronavirÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Aaron Rodgers'Ä±n karantina kurallarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± ve evinde olmasÄ± gerekirken sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±p kahve aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. BasÄ±nda da Aaron Rodgers olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len yÃ¼zÃ¼ maskeli bir genÃ§ adamÄ±n fotoÄŸraflarÄ± yer almÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte bu iddialar Ã¼zerine Shailene Woodley de o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ sosyal medya sayfasÄ±nda paylaÅŸÄ±p niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n karantina kurallarÄ±na uyduÄŸunu savunmuÅŸtu.

Shailene Woodley ile Aaron Rodgers gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor: OnlarÄ±n farklÄ± bir iliÅŸkisi var ve hala birlikteler

SAVUNMAK Ä°Ã‡Ä°N TUHAF PAYLAÅžIMLAR YAPTI: GEZEGENÄ°N EN KILLI ELLERÄ° ONDA
Woodley, Instagram sayfasÄ±nÄ±n hikayeler bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mda "Aaron'un vÃ¼cudunu Ã§ok iyi tanÄ±yorum" diye yazarak niÅŸanlÄ±sÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len o genÃ§ adamÄ±n Rodgers olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu. Woodley bir sonraki paylaÅŸÄ±mÄ±nda da "niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n, gezegenin en kÄ±llÄ± ellerine sahip olduÄŸunu yazmÄ±ÅŸtÄ±." Bu tuhaf paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle genÃ§ oyuncu Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu.

Shailene Woodley ile Aaron Rodgers gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor: OnlarÄ±n farklÄ± bir iliÅŸkisi var ve hala birlikteler

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Ã–ZEL HAYATLARI MERAKLI GÃ–ZLERÄ°N UZAÄžINDA
Shailene Woodley ile Aaron Rodgers, geÃ§en yÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Yine 2020 yÄ±lÄ±nda Ã§iftin flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Woodley ve Rodgers, bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda da niÅŸanlandÄ±klarÄ± iddialarÄ± basÄ±na yansÄ±dÄ±. Ama her ikisi de bu konuda sessiz kalmayÄ± tercih etti.

Shailene Woodley ile Aaron Rodgers gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor: OnlarÄ±n farklÄ± bir iliÅŸkisi var ve hala birlikteler

YAKIN DOSTLAR
Shailene Woodlely ile Aaron Rodgers, kendi sosyal medya hesaplarÄ±ndan birlikte Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±yor. Fakat yakÄ±n dostlarÄ± olan Miles Telller ve eÅŸinin Instagram sayfalarÄ±ndaki paylaÅŸÄ±mlarda onlarÄ± yan yana gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n.Â 

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#Shailene Woodley#Aaron Rodgers#Miles Teller

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