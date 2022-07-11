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Sezonu Çeşme'de açtı

#Selin Ciğerci#Taro Emir Tekin#BODRUM
Sezonu Çeşmede açtı

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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Sıcağa dayanamadı

Selin Ciğerci, sezonu Çeşme’de açtı. Ciğerci, iskeleden denize atlarken görüntülendi.

Selin Ciğerci, yaz sezonunu Çeşme’de açtı. Ciğerci önceki gün Mano Del Sol Beach’te görüntülendi. Arkadaşları ile beraber vakit geçiren Ciğerci, ilerleyen saatlerde sıcağa dayanamadı ve denize girdi. İskeleden denize atlayan Ciğerci, sudan çıktıktan sonra duş aldı. Selin Ciğerci, yardımcısının getirdiği havluya sarıldıktan sonra locasına geçti. (Deniz BOY)

Askerlik sonrası tatil

Kanal D’nin “Sadakatsiz” dizisindeki ‘Selçuk’ rolüyle adını duyuran Taro Emir Tekin, askerlik görevini tamamladıktan sonra ilk tatiline çıktı. Oyuncu, sevgilisi Sofia ile Bodrum’da görüntülendi.

Sezonu Çeşmede açtı


Gündoğan’daki Danış Beach’e giden ikili, iskeleden koşarak denize atladı. Bir süre yüzdükten sonra şezlonglarına dönen çift, plajda ilgi odağı oldu.  (KamilSÜMER)

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 Jet ski keyfİ

Dilan Çiçek Deniz ve nişanlısı Thor Saevarsson önceki gün Bodrum’da görüntülendi.

Sezonu Çeşmede açtı

Çift, konakladıkları otelin sahilinde jet ski ile denize açıldı. Saevarsson, jet ski üzerinde hünerlerini sergiledi. Ardından da oyunu, direksiyona geçti. İkilinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı. Çift, sonrasında sahilden yürüyerek otellerine geçti.

Baş başa tatil

Berk Atan, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdığı sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile aralarındaki buzları eritti.

Sezonu Çeşmede açtı

Önceki gün Before Sunset’in sahilinde görüntülenen çift, denizin keyfini çıkardı. Uzun süre suda kalan sevgililer, daha sonra localarına giderek dinlendi. (Deniz BOY)

Moralsiz Yasmin

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil önceki gün Bodrum Cennet Koyu’nda erkek arkadaşı ile lüks bir botta görüntülendi.

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Sezonu Çeşmede açtı

Arkadaşını bir mekana bıraktıktan sonra yoluna devam eden Erbil’in dalgın ve moralsiz hali dikkat çekti. (Kamil SÜMER)

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#Selin Ciğerci#Taro Emir Tekin#BODRUM

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