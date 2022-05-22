Sezonluk villa kirası 600 bin TL

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-Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray, yıllar sonra Bodrum’da. 1976 yılında Kadir İnanır’la rol aldığı “Bodrum Hâkimi” filmiyle hafızalara kazınan Şoray, bu yazı Bodrum’da geçirmeye karar vermiş.



- Gündoğan’da denize sıfır bir villayı sezonluk kiralayan Türkan Şoray, burada kızı Yağmur Ünal ile tatil yapacakmış. Sultan’ın villa için 600 bin TL ödediği konuşuluyor.

Yaz boyu gezecekler

-Hakan Evrensel’in “Yer Eksi İki” kitabından uyarlanacak filmde yüzbaşı rolünü canlandırmaya hazırlanan Murat Yıldırım, öncesinde uzun bir tatil yapacak. Oyuncu, tüm yazı eşi İman Elbani ile geçirecek.



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- Tatil sezonunu Dubai’de açacak olan çift, ardından Maldivler’e gidecek. Daha sonra Yunanistan’a geçecek olan Murat Yıldırım ile İman Elbani, son olarak Bodrum’da yazın tadını çıkaracak. İyi tatiller...

Amerika’dan sonra Türkiye’de

‘Teakina’ markasıyla ticarete atılan Çağatay Ulusoy, Los Angeles’ta kurduğu tesiste Rize çaylarıyla üretim yapıyor.



Amerika’daki satışlardan memnun kalan ünlü oyuncu, markasıyla Türkiye pazarına da giriyor. Ulusoy, soğuk çaylara talep fazla olursa,burada da bir tesis açacakmış

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