Sezonluk villa kirası 600 bin TL

-Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray, yıllar sonra Bodrum’da. 1976 yılında Kadir İnanır’la rol aldığı “Bodrum Hâkimi” filmiyle hafızalara kazınan Şoray, bu yazı Bodrum’da geçirmeye karar vermiş.
Yaz boyu gezecekler
-Hakan Evrensel’in “Yer Eksi İki” kitabından uyarlanacak filmde yüzbaşı rolünü canlandırmaya hazırlanan Murat Yıldırım, öncesinde uzun bir tatil yapacak. Oyuncu, tüm yazı eşi İman Elbani ile geçirecek.
Amerika’dan sonra Türkiye’de
‘Teakina’ markasıyla ticarete atılan Çağatay Ulusoy, Los Angeles’ta kurduğu tesiste Rize çaylarıyla üretim yapıyor.
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