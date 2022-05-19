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Sezon açıldı, bikinili pozlar peş peşe geldi

#Ünlüler Yaz Sezonunu Açtı#Ünlülerden Bikinili Pozlar#Ünlüler Tatilde
Sezon açıldı, bikinili pozlar peş peşe geldi

Bir sıcak bir soğuk giden havalardan bunalan ünlü isimler, rotayı başka ülkelere, başka şehirlere çevirdiler... Sezonu açan isimler, tatil fotoğraflarını da Instagram'da takipçileri ile paylaştılar. İşte 2022 yazının ilk pozları...

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SEZON TUNUS'TA AÇILDI         

Aybüke Pusat sezonu Tunus'ta açtı. Pusat, bikinili pozlarını Instagram sayfasında paylaştı.

Sezon açıldı, bikinili pozlar peş peşe geldi

BALİ'DEN SELAMLAR

Burcu Özberk, tatil için Bali'ye gitti. Özberk, çektiği birbirinden iddialı pozlarını takipçileri ile paylaştı.

Sezon açıldı, bikinili pozlar peş peşe geldi

'YAŞASIN!'

Oyuncu Özge Borak, sezonun ilk bikinili pozunu "Veee oy çokluğuyla deniz sezonu açılmıştır. Yaşasın" notuyla yayınladı.

Sezon açıldı, bikinili pozlar peş peşe geldi

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İDDİALI POZLAR

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, dünyanın dört bir yanından tatil fotoğrafları paylaşıyor. Kusursuz fiziği ile dikkat çeken Taşpınar'ın cesur pozları binlerce beğeni alıyor.

Sezon açıldı, bikinili pozlar peş peşe geldi

BU KEZ KENDİ ÇEKTİ

Son dönemde değişen imajı ve fotoğraflarına uyguladığı photohop ile konuşulan Deniz Seki, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Seki, kendi çektiği fotoğrafı takipçleri ile paylaştı.

Sezon açıldı, bikinili pozlar peş peşe geldi

KIŞ HİÇ GELMEDİ

İstanbul ve Miami arasında mekik dokuyan ve bu durumdan şikayetçi olan Şevval Şahin için yaz hiç bitmiyor... Şahin, yılın neredeyse her ayı bikinili fotoğraf paylaşıyor. Şevval Şahin'in bu pozu mayıs ayından...

Sezon açıldı, bikinili pozlar peş peşe geldi

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