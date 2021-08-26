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Haber Giriş: 26.08.2021 - 15:53 | Son Güncelleme:

Sezgin Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

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Sezgin Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Dünya Avucunuzda programıyla tanınan Sezgin Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden biri. Sezgin Yılmaz bir dönem oyuncu Başak Parlak ile birliktelik yaşamış, ancak çiftin beraberliği bir yıl sürmüştü. Peki, Sezgin Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Sezgin Yılmaz, 1983 yılında İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Görsel Tasarım bölümünde okudu. 7 yılda üniversiteyi tamamladıktan sonra bir süre babasının yanında çalıştı.

Sezgin Yılmaz, sosyal medya üzerinden meslek edinmesini şu sözlerle anlatmıştı: “Kısa bir süre babamla çalışmayı denedim. Baktım olmuyor, 9-5 mesai de bana ters... Benim bitirdiğim bölümdeki arkadaşların hepsi ajanslarda filan çalışıyor. Çok sıkılıyorlar ve kuş kadar para alıp, gece birlere kadar işten çıkamıyorlar. Ben bunu istemedim. Ama aklım sosyal medya ve internet üzerinden bağımsız bir iş yapmakta kaldı. O sırada Instagram’ı farkettim. Yükledim, ama önceleri filtre programı sandım. Bir süre sonra kavradım.”

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