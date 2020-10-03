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Haber Giriş: 03.10.2020 - 08:46 | Son Güncelleme:

Sezen Aksu: Yine de enseyi karartmayalım

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Sezen Aksu: Yine de enseyi karartmayalım
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YENİ şarkılarını dinleyicilerine yönelik mektuplarla yayınlayan Sezen Aksu, “Kendimce”nin klibini de YouTube’da yine mektupla paylaştı.

Ünlü sanatçı sevenlerine şöyle seslendi: “Bir süre ara verdikten sonra ‘Demo 2’ albümü şarkılarına devam ediyoruz. Şarkımızın adı: Kendimce. Mustafa Ceceli’nin ilk albümünde söylediği, çok öne çıkmamış ama benim sevdiklerimden biri bu. Yayınladığımız, şarkının ilk hali. Sözleri de farklı Ceceli’nin söylediğinden. Belli ki kurcalamışım son şeklini alana kadar. Fazla da bir şey yok anlatılacak, diyeceğimi demişim zaten. Daha fazlası ‘İzahlı Matematik, Nimet Çalapala’ olur artık. Anlatacak bir sürü komik hikayem var aslında. Lâkin, mâlum tatsız zamanlardayız. ‘Bir ooof çeksem karşıki dağlar yıkılır’ türküsü misâli. Bu defalık bu kadar olsun, illâ ki telâfi ederiz. Yine de enseyi karartmayalım der, gözlerinizden öperim.”

 

 

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