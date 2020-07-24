Sezen Aksu: Şarkısını söylemek canımı yaktı

Attila Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu, 2016 yılında ölen babası anısına hazırlanan “Attila Özdemiroğlu Besteleri Tribute” albümü için Sezen Aksu’yla bir söyleşi gerçekleştirdi.

Röportaj esnasında hayli duygusal ve heyecanlı olduğu gözlemlenen Aksu, “Albümde ‘Bir Vurgun Bu Sevda’yı seslendirdin. Nasıldı senin için bu albümde yer almak” sorusuna “Lidya çok kişisel tarafına giriyoruz işin, ben de kimseyi kendi hislerimle, yaşadıklarımla yormak istemediğim için bunları genelde paylaşmıyorum. Tabii ki içinde olmak benim için çok özel bir durum ama canım yandı mı yandı. Şimdi, ne yalan söyleyeyim zordu” cevabını verdi.

Gözyaşlarını tutamayan Aksu, “Hiç böyle hayal etmedim, hiç aklıma gelmedi çünkü yola birlikte çıktık” dedi.



Konuşmak istiyorum ama yoklar



Aksu, albümde şarkı söylemenin canını yaktığını da söyledi: “Attila Özdemiroğlu bir daha gelmeyecek birkaç kişiden birisidir. Dahi bir adam, insan aklının bulabileceği bir okul değil onun geldiği okul. Üstüne kattıkça katan, çoğalttıkça çoğaltan, kendi de çoğalan... Çok şükran duyduğum insanların başında geliyor. Asıl birikimimi, kişiliğimi, hayata bakışımı oluşturan Attila ve onun gibi insanlar oldu. Sonsuz bir minnetle doluyum.”

Söyleşide usta sanatçı hayatındaki kayıpların kendisini nasıl etkilediğinden bahsederken adeta sesi titredi: “Yok işte, dolduramıyoruz. Bazen çok ihtiyaç duyuyorum, Onna (Tunç) keza... Yoklar, yani soracağım şeyler var, konuşmak istiyorum ama yoklar.”