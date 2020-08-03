Sezen Aksu o villayı 6.5 milyon TL’ye satıyor

Sezen Aksu’nun son dönemde satın aldığı mülklerinden yana yüzü bir türlü gülmüyor. Aksu, sahibi olduğu ve bir dönem şair Mehmet Akif Ersoy’un da yaşadığı Beylerbeyi’ndeki evini güzellik merkezi olarak kullanması için manikürcüsüne kiraya verdiği mart ayında ortaya çıkmıştı. Haberlerin hemen ardından işyeri, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.



Sanatçının İzmir’in Karaburun ilçesindeki Manal Koyu’nda konumlanan lüks villasının havuzu da geçen yıl ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Karaburun Belediyesi tarafından mühürlenmişti. Haziran ayında ise havuzun inşaatı usulsüzce tamamladığı ve denizin içine doğru 50 metrelik atık su boru hattı döşendiği ortaya çıktı.



İhbarların üzerine yetkililer, boru ve bağlantılarını söküp tekrar havuzu mühürledi.







Bir ayda fiyatını arttırdı



Aksu, yaşanan tüm bu olumsuz olaylardan sonra İzmir’deki villasını satışa çıkarma kararı aldı. Villası için geçen ay 5.5 milyon TL isteyen Aksu’nun, şimdilerdeyse fiyatı 6.5 milyon TL’ye çıkardığı öğrenildi.



Karaburun Belediyesi tarafından mühürlenen havuzun ise gerekli arıtma işlemleri yapıldıktan sonra tekrar açılabileceği iddia edildi.

Sezen Aksu’nun villasının havuzundan denize 50 metrelik boru döşendiği ve denize atık bırakıldığı tespit edilmişti.