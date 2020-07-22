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Sezen Aksu: En çok kayıplardan sınandım
Atilla Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu, 2016 yılında hayatını kaybeden babası anısına hazırlanan “Attila Özdemiroğlu Besteleri Tribute” albümü için Sezen Aksu’yla bir söyleşi gerçekleştirdi.
Aksu “Ben en çok kayıplardan sınandım. Devrilmediysem de çok sallandım. Atilla’yı kaybettik sonra bir tribute albümünde arkasından şarkı söylemek canımı yaktı. Yerini dolduramıyoruz. Bazen çok ihtiyaç hissediyorum. Onno Tunç keza... Soracağım şeyler var, konuşmak istiyorum ama yoklar” dedi.
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