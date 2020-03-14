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Haber Giriş: 14.03.2020 - 08:20,Son Güncelleme:/

Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia'ya karantina gözüktü! İlk açıklama geldi

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Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia'ya karantina gözüktü! İlk açıklama geldi
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İçişleri Bakanlığı, yurtdışından Türkiye’ye geldikten sonra 14 gün karantina altında kalma kuralına uymadığı iddiasıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia için harekete geçti.

Senia’nın ya sınır dışı edileceği ya da karantina altına alınacağı belirtildi. Şeyma Subaşı çıkan haberler üzerine sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Guido yaklaşık 1 aydır İtalya’da bulunmadı. Beraber Courchevel’deydik. Sonrasında kendisi Tel Aviv’e geçti. 2 hafta orada karantinada kaldı. Testleri yapıldı. Ve sonra buraya uçabildi. İtalyan pasaportu taşıyor olması, İtalya’dan gelmiş olması anlamına gelmiyor.”

Şeyma Subaşının İtalyan sevgilisi Guido Seniaya karantina gözüktü İlk açıklama geldi


 

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