Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia'ya karantina gözüktü! İlk açıklama geldi

Senia’nın ya sınır dışı edileceği ya da karantina altına alınacağı belirtildi. Şeyma Subaşı çıkan haberler üzerine sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Guido yaklaşık 1 aydır İtalya’da bulunmadı. Beraber Courchevel’deydik. Sonrasında kendisi Tel Aviv’e geçti. 2 hafta orada karantinada kaldı. Testleri yapıldı. Ve sonra buraya uçabildi. İtalyan pasaportu taşıyor olması, İtalya’dan gelmiş olması anlamına gelmiyor.”





