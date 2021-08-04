Şeyma Subaşı'nın Bodrum paylaşımları tepki çekmişti, açıklama geldi: Tekne bizim değil

Instagram’dan bir paylaşımda bulunan ünlü isim, “Ülkemiz yanarken teknede eğlendiğim haberleri asılsızdır. Tekne bizim teknemiz değildir! Ülkece bu görüntülere şahit olmak acı verici. Biz de herkes kadar yaşanan bu talihsiz olaylar adına çok üzgünüz. En kısa zamanda yangınların sona ermesi için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.





KİTABI ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ



Şeyma Subaşı gün boyu elinden düşürmediği “Chakra Healing” adlı yoga ve meditasyon kitabıyla objektife takıldı. Teknenin arka kısmında kitap okuyan Subaşı, Alsaloussi’nin personele jakuziyi doldurtmasının ardından kitap keyfine jakuzide devam etti.

Çalışanlardan fotoğraflarını da çekmesini rica eden Subaşı, daha sonra bu kareleri takipçileriyle paylaştı. Alsaloussi de kitap okuyan sevgilisini öpücük yağmuruna tuttu.

Akupunktur uzmanı ve yazar Margarita Alcantara’nın kitabı, vücudun 7 çakrasının kusursuz bir dengeyle çalışması için yapılması gereken bilgilere yer veriyor.

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