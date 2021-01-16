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Haber Giriş: 16.01.2021 - 08:43 | Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı'nın banka hesap görüntülerini ifşa etmişti! Skandal olayda yeni gelişme...

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Şeyma Subaşı'nın banka hesap görüntülerini ifşa etmişti! Skandal olayda yeni gelişme...
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Şeyma Subaşı’nın 125 bin lira nafaka aldığını gösteren banka hesap görüntüsünü paylaştığı iddiasıyla yargılanan bankacı Fulya A. hakim karşısına çıktı. Bankacı, “Hesap bilgilerine meraktan baktım ama asla kimseyle bu bilgiyi paylaşmadım” dedi

ANALİZ BÖLÜMÜNDEN
Şeyma Subaşı, aldığı nafaka miktarı olan 125 bin liranın afişe olmasının ardından suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan incelemede fotoğrafın, bankaya ait olarak kullanılan özel bir platformdan çekildiği, platformda oturum açan kişinin ise kredi izleme ve analiz bölümünde çalışan Fulya A. olduğu belirlenmişti.

Şeyma Subaşının banka hesap görüntülerini ifşa etmişti Skandal olayda yeni gelişme...

HUKUKSUZ KAYIT
Kişisel verilerin hukuksuz olarak kaydedilip sırların açıklanması suçlamalarıyla yargılanan Fulya A. hakim karşısına çıktı. Günaydından Dilek Yaman'ın haberine göre bankacı, savunmasında, "'Hesap bilgilerine meraktan baktım, kimseye göndermedim. Zaten müfettişin telefonumda yaptığı incelemede de bir şey çıkmadı" diyerek kendisini savundu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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