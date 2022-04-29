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Aşk iddialarıyla gündeme gelmişlerdi! Şeyma Subaşı'dan kafaları karıştıran fotoğraf...

#Şeyma Subaşı#Mehmet Germiyanlıgil#Mohammed Alsaloussi
Aşk iddialarıyla gündeme gelmişlerdi Şeyma Subaşıdan kafaları karıştıran fotoğraf...

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı'nın adı Hakan Sabancı ile anılıyordu. İddialar karşısında sessiz kalan Subaşı sosyal medya hesabından Mehmet Germiyanlıgil ile pozunu paylaştı. Subaşı'nın bu hamlesi kafaları karıştırdı.

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Geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğini sonlandıran Şeyma Subaşı'nın adı bir süredir Hakan Sabancı ile anılıyordu. Birlikte yemeğe çıkan ikili aşk iddiaları karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

Şeyma Subaşı'dan sürpriz bir paylaşım geldi. 2020 yılında adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı Mehmet Germiyanlıgil (57) ile sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Subaşı'nın paylaşımına kalp emojisi eklemesi 'ilan-ı aşk' şeklinde yorumlandı. Germiyanlıgil ve Subaşı cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

O BENİM ARKADAŞIM

2020 yılında Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşadığı iddia edilen Subaşı o dönem şu açıklamayı yapmıştı:  

"Daha ne kadar saçmalayacaksınız acaba. Mehmet benim 15 senelik arkadaşım, abimdir. Bunu herkes bilir. Ne saçma haberler yapıyorsunuz yahu. Bari bir doğrusunu sorun araştırın sonra atın ortaya. Her yalan habere cevap mı vereceğiz. (Güzel, kaliteli, renkli instagram storylerimin yerine su saçma açıklamayı yapmak zorunda bıraktınız okuyun alın hemen sileceğim. Devam edeceğim renkli storylerimize.)"

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Aşk iddialarıyla gündeme gelmişlerdi Şeyma Subaşıdan kafaları karıştıran fotoğraf...

SERENAY'IN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, sosyal medyada Türk ünlüleri yakın takibe aldı.

En son "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" paylaşımında bulunan Medoo, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenip yorum yaptı.

Sarıkaya'nın 33 hafta önce koyduğu fotoğrafı bulup altına "Harika parça" yazan Meedo sosyal medyada gündem oldu.

Aşk iddialarıyla gündeme gelmişlerdi Şeyma Subaşıdan kafaları karıştıran fotoğraf...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şeyma Subaşı#Mehmet Germiyanlıgil#Mohammed Alsaloussi

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