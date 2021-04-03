Şeyma Subaşı’dan evlilik sorularına yanıt: Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisiyle evleniyor mu?

Uzun süredir yurt dışında Mısırlı sevgilisinin yanında olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Mohammed Alsaloussi ile Türkiye'ye geldi. Mısırlı erkek arkadaşını ailesiyle tanıştıran Subaşı, katıldığı bir programda ailesinin İngilizce bilmemesine rağmen samimi bir ortam olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tuzlu kahve paylaşımı yapan Subaşı, evlilik sorusuna "Tam evleniyorum demeyeyim ama. İsteme gibi olmadı tabii ki. Aileyle İstanbul'a geldiğimiz zaman tanıştırmak istedik. Çok samimi bir ortam oldu. Benim annem ve babam İngilizce bilmezler ama bir şekilde anlaştılar. Çok tatlı, çok masum, çok güzel bir ortam oldu. E tabii ki sormadı ama o yola gittiği için öyle oldu. Henüz evlilik teklifi etmedi. Ama evlenmeyi konuştuk." yanıtını verdi.

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