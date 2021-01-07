Şeyma Subaşı yeni sevgilisini ilk kez paylaştı - Mohammed Al Saloussi kimdir?

Şeyma Subaşı, 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia'dan geçen yaz ayrılmıştı. Uzun süredir Miami'de tatil yapan ve orada ev alan Subaşı, 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisini ilk kez paylaşmıştı. Bir çocuk annesi Subaşı, paylaşımının altına da "Nazar etmeyin, bu Şeyma'nın masalı" yazmıştı.

Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan, aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan Mohammed Al Saloussi'nin adı iki yıl önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı. Chloe, Serdar Ortaç'la evli olduğu 8 Nisan 2018'de mayo çekimleri için gittiği Miami'de Mohammed Al Saloussi ile çılgın partilere katılıp eğlenmişti.