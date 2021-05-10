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Haber Giriş: 10.05.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor!

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor!

Bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı evleniyor.

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisini geçtiğimiz haftalarda ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. İkili daha sonra ise Alsaloussi'nin ailesiyle tanışmak için soluğu Dubai'de almıştı.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor

DÜĞÜN İÇİN YAPILACAKLAR LİSTESİ
Şeyma Subaşı bugün evlilik hazırlıklarına başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu notu düştü:

Düğün için yapılacaklar listesi 
Önce konuklar
Aman Tanrım çok heyecanlıyım

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor

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