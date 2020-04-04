Şeyma Subaşı: Temmuzda partilemeye devam

Önceki akşam gerçekleşen canlı yayına İstanbul’dan bağlanan Subaşı, “İnanabiliyor musunuz, 17 gündür evden çıkmadım. Başta ciddiye almadığımı kabul ediyorum. Allah tarafından gelen bir şey. Bu eve kapanma dönemi, kendimi yeniden bulmak gibi geliyor bana” dedi.

Şeyma Subaşı ayrıca hayatın temmuz ayında normale dönmesini beklediğini söyledi:

“Temmuz ayından itibaren yine kucaklaşmaya ve partilemeye devam edeceğiz. İbiza için konuşuyorum. Uçaklar açıldığı anda genç insanların partilemeye devam edeceğini düşünüyorum.”

Ben İbiza’ya giderken...

Cüneyt Özdemir’e “İbiza’ya gelmek ister misiniz? Ağırlayalım sizi” diyen Şeyma Subaşı, beklemediği bir yanıt aldı: “Ben İbiza’ya gitmeye başladığımda sen lise 2’de filandın sanırım.”