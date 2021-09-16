Şeyma Subaşı: Nişanlım Mohammed Alsaloussi her ülkeden ev almak istiyor!

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Renkli hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Özel hayatına dair merak edilenleri anlatan Subaşı, gelecek planlarından da bahsetti.

Mohammed Alsaloussi ile zor günleri geride bırakan Şeyma Subaşı sevgilisiyle Bodrum’a tatile gelmişti. Erkek arkadaşını ailesiyle tanıştıran Subaşı, her şey yolunda mesajı vermişti.

Aşk hayatında aradığı mutluluğu bulan Şeyma Subaşı kendini işlerine verdi.

Yeni bir şirket kurduğunu söyleyen Subaşı, bu şirkette saçlarından, ayak tırnaklarına kadar kullandığı tüm ürünlerin yer alacağını söyledi.

Ayrıca bu firmayla kendi kullandığı mum, çakra yağı, kremler, spor kıyafetleri gibi birçok ürünün de satışa sunulacağını belirten Subaşı, şirketinin ismini kurulduktan sonra açıklayacağını söyledi.

‘AİLEMDEN BENİ İSTEDİ’

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Gelecek planlarını anlatan Subaşı, ‘Şu anda İstanbul’dayız… Bodrum’da çok güzel tatil taptık. Annem-babam, nişanlıma bayılıyorlar. O kadar iyi anlaştılar ki hiç tahmin etmiyordum. Burada isteme falan oldu. Annemden-babamdan kısacası ailemden beni istedi. Bodrum’da biraz daha yakınlaştık çok keyifli zaman geçirdik. Ben de Meedo’nun ailesiyle tanıştım. Annesi vefat etti, babasıyla da Kuveyt’te tanışamadım. Kız kardeşi ve abisiyle görüştüm.” ifadelerini kullandı.

‘BELKİ DE EVLENDİK’

Daha önce Ibıza’da sevgilisinden evlilik teklifi alan ve düğün hazırlıkları yaparken ilişkisini noktalayan sosyal medya fenomeni ‘Evlilik ne zaman’ sorularına da cevap verdi.

“Herkes soruyor, bir kağıt parçası. Belki de evlendik nereden biliyorsunuz. Evlilik inşallah olacak, hayırlısıyla… Miami’ye taşınıyorum ama sürekli git gel yapacağım, Melisa İstanbul’da okula gidecek.”

“HER YERDEN EV ALMAK İSTİYORUZ”

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Türkiye günlerini anlatan Subaşı, “Meedo daha önce 10 yaşında Türkiye’ye gelmiş… İkinci kez de benimle geldi ve çok sevdi. Ibiza’dan sonra burası bize o kadar sıcak geldi ki samimiyet anlamında çok iyi hissettik. Türkiye’de yaşamayı düşünmüyoruz ama her gittiğimiz yerde bir ev almak istiyoruz. İstanbul’u çok sevdiği için Meedo buradan bir ev alacak.” ifadelerini kullandı.

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“DÜĞÜNÜMÜZÜ TÜM DÜNYA KONUŞACAK”

Daha önce Ibıza’da evlenmeyi planlayan ikili sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Yeniden nikah masasına oturmaya karar veren çift çok konuşulacak bir düğüne imza atacak. Subaşı sevgilisinin o iddiasını şu sözlerle dile getirdi; “Düğünü aslında Ibıza’da yapmayı düşünüyorduk, sonra iptal ettik. Düğünü nerede yapacağımızı bilmiyorum. Sadece nişanlım bana şunu söyledi. ‘Öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak’ dedi. Ben de ‘böyle bir şeylere girmeyelim’ dedim. Sonuçta o çok heyecanlı bakalım, nerede olacağını bilmiyorum ama Türkiye’de olmayacak. Mısır’da olabilir Amerika’da değişik bir yerde olabilir…”

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Mohammed Alsaloussi sevgilisi Şeyma Subaşı'na Ibıza'da evlilik teklifinde bulunmuştu. Çift evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı almış, Subaşı'nın bu süreçte bebeğini kaybettiği ortaya çıkmıştı.

“HER GÜN SPOR YAPIYORUM”

Hem gezip hem formunu nasıl koruyorsun sorusuna da cevap veren Subaşı, “Sürekli spor yapıyorum, gün aşırı masaj yaptırıyorum. Yurtdışına gittiğimde de orada yaşayan bir insan olarak gidiyorum. Hayat rutinime devam ediyorum. Nerede yaşıyorsam orada spora gidiyorum, arkadaşlarım da yardımcı oluyor bu konuda…” şeklinde konuştu.