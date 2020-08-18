Şeyma Subaşı komşularını isyan ettirdi

Sabaha karşı kendisini 10 yaşındaki çocuğunun uyandırdığını söyleyen komşusu reklamcı Enis Özkan, şöyle dedi:

"Sabah 6:30 ile 6:45 arası uyandığımda çok yoğun müzik sesi vardı. Emniyeti aradım. Evden kalabalık bir grup ve Şeyma Subaşı çıktı. Savcılık, izni olmadığı için polis eve girmedi. Ama İzmir Emniyeti aynı evle ilgili yaz boyunca defalarca şikayet aldı. Ben de evin sahibini birkaç kez uyardım. En sonunda emniyet güçlerini aramak zorunda kaldık"