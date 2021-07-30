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Haber Giriş: 30.07.2021 - 07:57 | Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi barıştı... 'Özledim hayat arkadaşımı'

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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi barıştı... 'Özledim hayat arkadaşımı'

ŞEYMA Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılık sürecinin ardından barıştı.

Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden dolandırıcılık iddiaları sonrası ayrılan Subaşı, Mısırlı işadamıyla yeniden bir araya geldi. Alsaloussi ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Şeyma Subaşı, o karenin altına “Hayat partnerimi özledim” diye yazdı.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi barıştı... Özledim hayat arkadaşımı

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yaptıkları sırada sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.

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