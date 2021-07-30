Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi barıştı... 'Özledim hayat arkadaşımı'

Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden dolandırıcılık iddiaları sonrası ayrılan Subaşı, Mısırlı işadamıyla yeniden bir araya geldi. Alsaloussi ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Şeyma Subaşı, o karenin altına “Hayat partnerimi özledim” diye yazdı.

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yaptıkları sırada sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.

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