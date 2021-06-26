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GeriMagazin Şeyma Subaşı hakkında çıkan iddialara adeta ateş püskürdü: Konuşmak zorunda değilim!
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Haber Giriş: 26.06.2021 - 07:30 | Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı hakkında çıkan iddialara adeta ateş püskürdü: Konuşmak zorunda değilim!

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Şeyma Subaşı hakkında çıkan iddialara adeta ateş püskürdü: Konuşmak zorunda değilim!

MISIRLI işinsanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra bebeğini kaybettiğinin haberini vermişti.

İbiza tatiline çıkan Subaşı’nın yanında sevgilisinin olmaması ve evlilk teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması Alsaloussi’yle ayrıldıkları iddialarını güçlendirdi. Şeyma Subaşı ise hakkında çıkan iddialara adeta ateş püskürdü:

Şeyma Subaşı: Bebeğimi kaybettim
Şeyma Subaşı: Bebeğimi kaybettim

“Beni biraz bırakın. İnsanın kaybına saygınız olsun. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram’dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim. Lütfen, biraz saygı. Türk basınında hakkımda çıkan haberlerle ilgilenmiyorum. O yüzden de her açıklamamı İngilizce yazıyorum.” 

Bu kez sevgilisi yanında değil
Bu kez sevgilisi yanında değil

Şeyma Subaşı hakkında çıkan iddialara adeta ateş püskürdü: Konuşmak zorunda değilim

 

 

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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