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Haber Giriş: 27.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Seyhan Soylu'ya zorlama hapsi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Seyhan Soylu'ya zorlama hapsi
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SEYHAN Soylu, Yeşim Salkım’ın 2 ay tedbir kararını ihlal ettiği iddiasıyla 4 gün zorlama hapsine çarptırıldı.

Yeşim Salkım, “Sisi” lakaplı Seyhan Soylu’nun tedbir talebini ihlal ettiği iddiasıyla Aile Mahkemesi’nden zorlama hapsi talep etmişti. Mahkeme, Salkım’ın zorlama hapsi talebini kabul ederek, Seyhan Soylu’nun 4 gün süreyle zorlama hapsine çarptırılmasına karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, “Davalı Seyhan Soylu, kararı tebliğ aldıktan sonraki süreçte sosyal medya hesabından videolar yayınlamıştır. Soylu, her ne kadar ‘beni arıyormuşsun, mektup mu yazacaksın bana’ sözlerini Yeşim Salkım’a söylediğini, diğerlerinde de başkalarını kastettiğini söylemişse de tedbir yaptırımından kurtulmak amacıyla iddiaları reddettiği anlaşılmıştır. Bu nedenle Seyhan Soylu’nun savunmasına itibar edilmemiş olup, tedbir kararını ilk kez ihlal ettiği sabittir” denildi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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