Son Güncelleme:
Seyfi Dursunoğlu'na veda... Vasiyeti yerine getirilemedi... İşte nedeni
"HUYSUZ Virjin" karakteriyle tanınan 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törene sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşları katıldı.
Ünlü sanatçı Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
Daha önce bir röportajında "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.
GÜLBEN ERGEN
DENİZ SEKİ
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle