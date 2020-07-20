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Haber Giriş: 20.07.2020 - 13:08,Son Güncelleme:

Seyfi Dursunoğlu'na veda... Vasiyeti yerine getirilemedi... İşte nedeni

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Seyfi Dursunoğlu'na veda... Vasiyeti yerine getirilemedi... İşte nedeni
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"HUYSUZ Virjin" karakteriyle tanınan 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törene sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Ünlü sanatçı Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
Daha önce bir röportajında "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.

Seyfi Dursunoğluna veda... Vasiyeti yerine getirilemedi... İşte nedeni

Seyfi Dursunoğluna veda... Vasiyeti yerine getirilemedi... İşte nedeni

GÜLBEN ERGEN

Seyfi Dursunoğluna veda... Vasiyeti yerine getirilemedi... İşte nedeni

DENİZ SEKİ

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Türkiye'nin Huysuz Virjin'iydi

 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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