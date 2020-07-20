Seyfi Dursunoğlu'na veda... Vasiyeti yerine getirilemedi... İşte nedeni

Ünlü sanatçı Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Daha önce bir röportajında "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.







GÜLBEN ERGEN





DENİZ SEKİ

