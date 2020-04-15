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Haber Giriş: 15.04.2020 - 18:21,Son Güncelleme:

Şeyda Coşkun'dan sağlık çalışanlarına destek

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Şeyda Coşkun'dan sağlık çalışanlarına destek
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Ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun, dün Çapa Tıp Fakültesi’ndeydi. Coşkun, kendi tarifi olan enerji verici besinleri minnettar olduğumuz sağlık çalışanlarına elleriyle teslim etti. 

 

Coşkun, "Şu zor günlerde kendilerini miğfer eden tüm sağlık çalışanlarımıza nefes aldığım her gün sonsuz minnet duyacağım" diyerek kolları sıvadı.

Çapa Tıp Fakültesi'ne giden Şeyda Coşkun, kendi tarifi olan enerji veren besinleri sağlık çalışanlarımıza elleriyle teslim edip alkış topladı. Sağlık çalışanları da "Bize kara gün dostu oldu. Birlikte başaracağız" sözleriyle ünlü yaşam koçuna, teşekkürlerini iletti.

Şeyda Coşkundan sağlık çalışanlarına destek


 

 

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