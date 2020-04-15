Şeyda Coşkun'dan sağlık çalışanlarına destek

Coşkun, "Şu zor günlerde kendilerini miğfer eden tüm sağlık çalışanlarımıza nefes aldığım her gün sonsuz minnet duyacağım" diyerek kolları sıvadı.

Çapa Tıp Fakültesi'ne giden Şeyda Coşkun, kendi tarifi olan enerji veren besinleri sağlık çalışanlarımıza elleriyle teslim edip alkış topladı. Sağlık çalışanları da "Bize kara gün dostu oldu. Birlikte başaracağız" sözleriyle ünlü yaşam koçuna, teşekkürlerini iletti.





