Şevval Sam yeni yaşını kutladı, Tarık Emir Tekin tarzı ile şaşırttı

Haberin Devamı

Eda Ece, İtalyan şef Danilo Zanna’yla aşk yaşadığı haberlerine tepki gösterdi;



“Danilo’yla 2016’da ‘Görümce’ filminde rol aldık, bir daha görüşmedik. Benim zaten erkek arkadaşım var. Buğrahan (Tuncer) ‘Bu yalan haber keşke olmasaydı’ dedi.”

Daha havalısı var mı?



Eda Ece, Taro Emir Tekin’in ünlü aktör Johnny Depp’e benzetilmesi hakkında “Daha havalı bir oyuncu gördünüz mü?” dedi. Tekin “Böyle şeyler beni çok onurlandırıyor” diye karşılık verdi.

Şevval Sam “Bu 100’üncü doğum günü kutlamam” diye espri yaptı. Taro Emir Tekin de “Tekrar tekrar kutluyoruz” dedi.