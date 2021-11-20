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Şevval Sam yeni yaşını kutladı, Tarık Emir Tekin tarzı ile şaşırttı

#Tarık Emir Tekin#Eda Ece#Şevval Sam
Şevval Sam yeni yaşını kutladı, Tarık Emir Tekin tarzı ile şaşırttı

Şevval Sam, yeni yaşını önceki gün oğlu Taro Emir Tekin ve rol arkadaşı Eda Ece’yle Etiler’deki Da Mario’da kutladı.

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 Eda Ece, İtalyan şef Danilo Zanna’yla aşk yaşadığı haberlerine tepki gösterdi;

 “Danilo’yla 2016’da ‘Görümce’ filminde rol aldık, bir daha görüşmedik. Benim zaten erkek arkadaşım var. Buğrahan (Tuncer) ‘Bu yalan haber keşke olmasaydı’ dedi.” 

Şevval Sam yeni yaşını kutladı, Tarık Emir Tekin tarzı ile şaşırttı

Daha havalısı var mı?

Eda Ece, Taro Emir Tekin’in ünlü aktör Johnny Depp’e benzetilmesi hakkında “Daha havalı bir oyuncu gördünüz mü?” dedi. Tekin “Böyle şeyler beni çok onurlandırıyor” diye karşılık verdi.

Şevval Sam yeni yaşını kutladı, Tarık Emir Tekin tarzı ile şaşırttı

Şevval Sam “Bu 100’üncü doğum günü kutlamam” diye espri yaptı. Taro Emir Tekin de “Tekrar tekrar kutluyoruz” dedi.

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#Tarık Emir Tekin#Eda Ece#Şevval Sam

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