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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 29.07.2021 - 07:37 | Son Güncelleme:

Şevval Sam plaja indi

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Şevval Sam plaja indi

Şevval Sam, konser için gittiği Bodrum’da güneş ve denizin de tadını çıkardı.

KONSER SONRASI TATİL

Geçen pazar Bodrum’daki Günay Resto-ran’da konser veren Şevval Sam, önceki gün Yalıkavak’ta plajda görüntülendi. Şezlongunun uç kısmına uzanarak güneşlenen sanatçı, bir yandan cep telefonuyla ilgilendi, bir yandan da arkadaşlarıyla sohbet etti.

Şevval Sam plaja indi

SUDAN DANS EDEREK ÇIKTI

Şezlongunda bacak esnetme hareketleri de yapan Şevval Sam, akşamüstü denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra sudan dans ederek çıkan Sam, arkadaşlarıyla şakalaştı.

Şevval Sam plaja indi

Duş alıp şezlonguna dönen sanatçı, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. 

Şevval Sam plaja indi

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