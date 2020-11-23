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Haber Giriş: 23.11.2020 - 08:00 | Son Güncelleme:

Şevval Sam anne yadigârını yenileniyor

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Şevval Sam anne yadigârını yenileniyor
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Şevval Sam’ın “Anne yadigârı” dediği 1991 model BMW marka otomobili restore edilecek.

Şevval Sam, daha önce trafikte kullanırken görüntülendiği 1991 model BMW 320İ klasik otomobilinin annesi Leman Sam’dan yadigâr olduğunu söylemiş, “Onun kendisine aldığı ilk araç, artık ben kullanıyorum” demişti.

Şevval Sam anne yadigârını yenileniyor

Borusan Oto, aracı restore etmek için Şevval Sam’la görüştü ve ünlü sanatçıdan olumlu yanıt aldı. Firma, otomobili yenileyerek Sam’a geri verecek.
Şevval Sam anne yadigârını yenileniyor


 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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