Şevval Sam anne yadigârını yenileniyor

Şevval Sam, daha önce trafikte kullanırken görüntülendiği 1991 model BMW 320İ klasik otomobilinin annesi Leman Sam’dan yadigâr olduğunu söylemiş, “Onun kendisine aldığı ilk araç, artık ben kullanıyorum” demişti.



Borusan Oto, aracı restore etmek için Şevval Sam’la görüştü ve ünlü sanatçıdan olumlu yanıt aldı. Firma, otomobili yenileyerek Sam’a geri verecek.





