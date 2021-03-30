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Haber Giriş: 30.03.2021 - 07:57 | Son Güncelleme:

Şevval Sam 16 yıl önce yaptığı kazayı anlattı: Suçum olsa bedelini öderdim

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Şevval Sam 16 yıl önce yaptığı kazayı anlattı: Suçum olsa bedelini öderdim

2005 yılında bir trafik kazasına karışan Şevval Sam, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Kazada bir suçu olmadığını ifade eden Sam, “Suçum olsaydı bedelini öderdim” dedi.

Şevval Sam, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. 17 yıldır kullandığı karavanının başında boyama yaparken objektife katılan Sam, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Şarkıcı, 2005’te Manisa’da bir motosiklete çarpmış, kazada motosiklet sürücüsü Adem Genbaşı yaşamını yitirmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Sam, şöyle dedi:

Şevval Sam 16 yıl önce yaptığı kazayı anlattı: Suçum olsa bedelini öderdim

“2005 senesinde yaşandı böyle bir hadise. Çok üzücü ama sekizde sekiz karşı tarafı kusurluydu. Hem ters yönden geliyordu, hem de kırmızı ışıkta geçiyordu. Kaskı ve ehliyeti yoktu. Yaşlı bir amca, 79 yaşında, bir gözü de görmüyordu. Benim yapacağım bir şey yoktu. O bana çarptı. Bazı şeylerin önüne geçilmiyor. Böyle bir şeye vesile olmuş gibi oldum ama benim tabii suçum yok. Üzerinden 16 yıl geçti, yeni bir hadise değil. Bundan başka kazam olmadı. Bunda da suçum yoktu, olsa bedelini öderdim.”

Şevval Sam 16 yıl önce yaptığı kazayı anlattı: Suçum olsa bedelini öderdim

İYİ BİR ŞOFÖRÜM
Şevval Sam, “Kendinizi nasıl bir şoför olarak görüyorsunuz?” sorusuna “Ben iyi şoför olduğumu düşünüyorum. Araba kullanmak hayatta en sevdiğim şeylerden biri. Yeni otomobiller de konforlu ama eskileri zevkle kullanıyorum” yanıtını verdi.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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