MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriŞevval Şahin'nden eleştirilere cevap: Size ne!
GeriMagazin Şevval Şahin'nden eleştirilere cevap: Size ne!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 06.12.2020 - 14:54 | Son Güncelleme:

Şevval Şahin'nden eleştirilere cevap: Size ne!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, bikinili fotoğraflarını eleştirenlere ve ‘çok zayıfsın, kilo al’ yorumları yapanlara çektiği bu video ile yanıt verdi.

Şahin, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Şahin, tatil paylaşımlarıyla tartışma konusu olurken, bazı takipçileri ünlü manken hakkında 'Çok fit', bazıları da 'çok zayıf' yorumunu yaptı.

Şahin'in bikinili hallerine yapılan "O kadar zayıf ki ben rahatsız oldum", "Açlık grevinde herhalde", "Kilo al biraz iskelete benziyorsun" yorumlarının onlarca beğeni alması dikkatlerden kaçmadı.
Şahin, gelen eleştirilere cevap verdi: Size ne!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle