Şevval Şahin'den evlilik sorusuna yanıt

Çift, çıkışta gazetecilerlesohbet etti. Şahin, ilişkileri hakkındaki soruya “Çok güzel gidiyor, her şey yolunda çok şükür” yanıtını verdi.

Çifte evlenmeyi düşünüp düşünmedikleri de soruldu. Yiğit Marcus Aral, “Sonuçta ciddiyiz. Kafada anlaştıktan sonra kağıtta bir imzanın önemi yok” dedi. Şahin de “Arkadaşlar ben 21 yaşındayım, hayatta öyle şeyler düşünmem şu an” diye konuştu.

ŞEYMA SORUSUNA CEVAP YOK!

Şeyma Subaşı, “Sevgilimin malıyım” yazan bir tişört giymiş ve katıldığı programda “Ben o lafı bir obje olarak görmüyorum. Onun malı olmaktan da

memnunum yani” demişti. Şevval Şahin, “Şeyma Subaşı’nın bu açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusunu “Hiçbir şey düşünmüyorum” diyerek yanıtsız bıraktı ve röportajı noktaladı.

Şevval Şahin, poz verdikleri sırada Yiğit Marcus Aral’ı “Maskeni tak” diyerek uyardı, ancak Aral takmamayı tercih etti.

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