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Haber Giriş: 14.04.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Şevval Şahin'den evlilik sorusuna yanıt

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Şevval Şahin'den evlilik sorusuna yanıt

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral önceki gün Bebek’teki Lucca adlı mekandaydı.

Çift, çıkışta gazetecilerlesohbet etti. Şahin, ilişkileri hakkındaki soruya “Çok güzel gidiyor, her şey yolunda çok şükür” yanıtını verdi.

Çifte evlenmeyi düşünüp düşünmedikleri de soruldu. Yiğit Marcus Aral, “Sonuçta ciddiyiz. Kafada anlaştıktan sonra kağıtta bir imzanın önemi yok” dedi. Şahin de “Arkadaşlar ben 21 yaşındayım, hayatta öyle şeyler düşünmem şu an” diye konuştu.

Şevval Şahinden evlilik sorusuna yanıt

ŞEYMA SORUSUNA CEVAP YOK!

Şeyma Subaşı, “Sevgilimin malıyım” yazan bir tişört giymiş ve katıldığı programda “Ben o lafı bir obje olarak görmüyorum. Onun malı olmaktan da
memnunum yani” demişti. Şevval Şahin, “Şeyma Subaşı’nın bu açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusunu “Hiçbir şey düşünmüyorum” diyerek yanıtsız bıraktı ve röportajı noktaladı.

Şevval Şahinden evlilik sorusuna yanıt

Şevval Şahin, poz verdikleri sırada Yiğit Marcus Aral’ı “Maskeni tak” diyerek uyardı, ancak Aral takmamayı tercih etti.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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