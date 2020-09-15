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Haber Giriş: 15.09.2020 - 17:15 | Son Güncelleme:

Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında bilgiler

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Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında bilgiler
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Şevval Şahin açıklamalarıyla gündeme geldi. Düzenlediği partiye katılan kişilerde corona tespit edilmesine rağmen bir parti daha düzenleyen Şevval Şahin yaptığı açıklamada ‘Abartılacak bir şey yok, sadece 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.’ demişti. Şahin’in bu açıklamalarına ünlü isimlerden tepki geldi. Peki, Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında bilgiler…

2018 birincisi Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini University Of East London’da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünde eğitim görüyor. Estetikli olması nedeniyle birinciliği çok tartışılan Şevval Şahin’in İngiltere’de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şevval Şahin bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birliktelik yaşıyor.

Yiğit Marcus Aral Hakkında

Asıl işi yazılım mühendisliği olan Yiğit Marcus Aral, ABD’de yaşamını sürdürüyor. Eğitimini ‘’University Of Miami’’de tamamlayan Yiğit Marcus Aral, 2018 sezonunda Survivor’a katılmıştı.

Dünyaca ünlü model Lima, Survivor öncesi bir pozunu sosyal medyada, "Arkadaşım Yiğit Marcus Aral'a Survivor Türkiye'de iyi şanslar" notuyla paylaşarak Marcus'a destek olmuştu.

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