Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında? Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral ile ilgili bilgiler

Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral merak edilen isimler arasında yer alıyorlar. 1999 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şahin Miss Turkey 2018 birincisi olmuştu. Eğitimini ‘’University Of Miami’de tamamlayan Yiğit Marcus Aral, 2018 sezonunda Survivor’a katılmıştı.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini University Of East London’da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünde eğitim görüyor. Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen Şahin’in estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılmıştı. Şevval Şahin’in İngiltere’de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şevval Şahin bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birliktelik yaşıyor. Şahin 1,82 boyundadır.

YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?

Asıl işi yazılım mühendisliği olan Yiğit Marcus Aral, ABD’de yaşamını sürdürüyor. Eğitimini ‘’University Of Miami’de tamamlayan Yiğit Marcus Aral, 2018 sezonunda Survivor’a katılmıştı.

Dünyaca ünlü model Lima, Survivor öncesi bir pozunu sosyal medyada, "Arkadaşım Yiğit Marcus Aral'a Survivor Türkiye'de iyi şanslar" notuyla paylaşarak Marcus'a destek olmuştu.