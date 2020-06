Şevval Şahin: İster istemez dikkat çekiyorum ama binlerce güzel kadın var...

“KÜÇÜKKEN ÇİRKİNDİM” DEMEYEYİM AMA ÇOK DEĞİŞTİM VE BÜYÜDÜ

Günlük hayatta size güzel olduğunuz hep hissettiriliyor mu? O ilgi karşısında ne hissediyorsunuz?

Açık konuşmak gerekirse çoğu yerde ister istemez dikkat çekiyorum. Bu, belki uzun boyumdan, stilimden ya da nasıl göründüğümden kaynaklı olabilir. Güzel ilgi tabii ki her zaman güzel hissettiriyor. Ama ben, o ilginin bir tek görüntümden kaynaklı olmadığını düşünüyorum. İnsan enerjisiyle, farklılığıyla, karakteriyle bir bütün. Sadece dış güzelliğe bakılırsa zaten binlerce güzel kadın var ama hepsi aynı ilgiyi göremez. Çünkü dediğim gibi her şey fiziksel çekicilikten ibaret değil bana göre.

Bazı modeller, lise yıllarında ‘çirkin ördek yavrusu’ olduğunu, sonradan bir kuğuya dönüştüğünü söyler. Sizde durum nasıldı?

Küçükken ve ergenlikte tabii ki şu anki halimle alakam yoktu. Çirkindim demeyeyim ama çok değiştim ve büyüdüm. Hatta sosyal medyada hala 11 yaşındaki halimi şu an, 20 yaşımdaki halimle kıyaslayanlar var. Bence bu çok saçma!

Kendinizle her anlamda barışık mısınız?

Her anlamda çok barışığım. Aynaya bakınca azimli, pozitif, enerji dolu ve otantik bir genç kadın görüyorum.







İNSANLARIN ESTETİK OLAYINI BU KADAR BÜYÜTMELERİNİ ANLAMIYORUM. HER ŞEY BİR BURUN DEĞİL

Sadece burun estetiğiniz var diye bir dönem çok üzerinize gelindi. Bu ve benzeri yorumlar karşısında ne hissediyorsunuz?

Evet, sürekli ve hala bu konuyla ilgili gündeme geliyorum. İlk başlarda takıyordum tabii ama taktığım şey, nasıl göründüğümle alakalı kötü yorumlar değildi aslında. İnsanların estetik olayını bu kadar büyütmelerini anlayamıyorum. O zamanlar büyük bir şaşkınlığın içindeydim.

Çünkü buna, bu kadar takılacakları hiç aklımdan geçmezdi. Sonuçta estetik birçok modelde ve güzellik kraliçelerinde olan bir şey. Ama bir zaman sonra insan her şeye alışıyor. O yüzden bu konu beni artık rahatsız etmiyor. Her zaman dediğim gibi, her şey bir burun değil.