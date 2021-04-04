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Haber Giriş: 04.04.2021 - 13:34 | Son Güncelleme:

Şevval Şahin: Final günü bayıldım

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Şevval Şahin: Final günü bayıldım

Şevval Şahin, Mert Vidinli’nin Instagram yayını “Sıkıştıran Sorular”a konuk oldu.

3 aydır Bali’de tatilde olan ünlü manken, “Bali en iyi tatilim, ancak bu sürede Türkiye’yi çok özledim. En az 1 ay Türkiye’de olacağım” dedi. 2018 yılında düzenlenen Miss Turkey’de birinci olan Şevval, yarışmayla ilgili sorulara yanıt verirken final günü bayıldığını açıkladı: “Miss Turkey’e eğlenmek amacıyla katıldım. Hiçbir zaman yarışma modunda değildim. Ama final gününe hasta uyandım, hatta o gün bayıldım. İlaçlarla ayağa kalktım, kendimi motive ettim ve podyuma çıktım.”

Şevval Şahin: Final günü bayıldım

İngilizce düşünüyorum
KonuşURKEN İngilizce kelimeler kullandığı için eleştirilen Şevval Sam, konuya açıklık getirdi: “6 yaşımdan itibaren Londra’da yaşadım. Son 2 yılda Türkçem gelişti. İngilizce düşündüğüm için araya maalesef İngilizce kelimeler giriyor.”

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